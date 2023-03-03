Засідання пройде в закритому режимі.

У п'ятницю, 3 березня, президент РФ Володимир Путін проведе оперативне засідання з членами Радбезу РФ. Як повідомляє видання "Фонтанка", на ньому будуть обговорювати вчорашні події в Брянській області, коли російським окупантам привиділася там "українська ДРГ".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що нарада Путіна з членами Радбезу пройде в закритому режимі, але не уточнив час.

"Права рука" президента РФ стверджує, що "теракт" у Брянській області "буде розбиратися".

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Росіяни розігнали фейк про "українську ДРГ" у Брянській області

2 березня інформаційний простір сколихнули новини росЗМІ про те, що на територію Брянської області РФ проникла "українська ДРГ". Повідомлялося навіть про жертви й "захоплення заручників". Українська сторона висміяла всі ці версії.

Незабаром представники Російського добровольчого корпусу взяли на себе відповідальність за інцидент, заявивши, що "вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом". А Путін назвав інцидент у Брянській області терактом.

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