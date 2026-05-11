Берлін передумав і тепер розглядає Шредера як переговорника, але є умова, - The Telegraph

Німеччина розглядає можливість надання Герхарду Шредеру, колишньому канцлеру та другові російського диктатора Володимира Путіна, статусу посланця на переговорах з Україною.
Як пише The Telegraph, Берлін схвалює ідею участі Шредера в переговорах, але є умова – він виступатиме в парі з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Призначення Шредера російським автократом відбулося після того, як Євросоюз заявив про бажання вести прямі переговори з Кремлем, але поки не побачив жодних ознак готовності до переговорів з боку Москви", - написало видання.
Зазначається, що німецькі офіційні особи спочатку відкинули цю ідею. "Ми взяли до відома цю заяву", – повідомило виданню джерело в уряді Німеччини, назвавши її "однією з серії фіктивних пропозицій" від Кремля.
"Це частина добре відомої гібридної стратегії Росії. Однак Німеччина та Європа не дозволять себе розділити", - додало джерело.
Видання підкреслило, що Берлін дав зрозуміти, що розгляне можливість прямих переговорів лише після того, як Москва продемонструє готовність відступити від своїх "червоних ліній" у справі припинення конфлікту.
З'являються чутки
Вчора з'явилася чутка про те, що в уряді Німеччини обговорюють питання про те, чи потрібно відправляти Шредера як одного з двох переговірників разом зі Штайнмайером.
У Берліні кілька впливових політиків позитивно відреагували на ідею залучення скандально відомого колишнього канцлера в якості посередника.
Пропозицію слід "серйозно розглянути" і "не відкидати відразу", заявив Адіс Ахметович, представник Соціал-демократичної партії.
На запитання The Telegraph про те, чи розглядається можливість створення дуету Шредер-Штайнмаєр, джерело в уряді Німеччини відповіло, що "Європа і США сформували переговорні команди", додавши, що Європа має бути "за столом" переговорів.
Хто такі Шредер і Штайнмайєр
Штайнмаєр, який обіймав посаду міністра закордонних справ Німеччини за часів Ангели Меркель, брав активну участь у переговорах щодо російської окупації Криму в 2014 році.
А Шредер був канцлером Німеччини, коли Путін вперше прийшов до влади, і між ними зав'язалася тісна дружба, яка збереглася й донині.
Незабаром після відходу від влади Шредер увійшов до складу рад директорів кількох російських державних енергетичних компаній і лобіював розширення газопроводу "Північний потік", яким газ доставлявся безпосередньо з Росії по дну Балтійського моря.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Шредер з власної ініціативи вирушив до Москви, намагаючись допомогти врегулювати конфлікт.
Шредер на переговорах щодо України: новини
Раніше УНІАН повідомляв, що Берліну не подобається ідея Кремля призначити головним представником Євросоюзу на переговорах з РФ щодо припинення війни проти України екс-канцлера Герхарда Шредера.
Зазначалося, що на думку Німеччини, пропозиція Кремля не є переконливою, оскільки Москва не відійшла від своїх максималістських вимог.