Берлін передумав і тепер розглядає Шредера як переговорника, але є умова, - The Telegraph

Колишній канцлер може бути призначений партнером президента на переговорах із Москвою після того, як Берлін спочатку відхилив пропозицію Кремля.

Німеччина розглядає можливість надання Герхарду Шредеру, колишньому канцлеру та другові російського диктатора Володимира Путіна, статусу посланця на переговорах з Україною.

Як пише The Telegraph, Берлін схвалює ідею участі Шредера в переговорах, але є умова – він виступатиме в парі з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Призначення Шредера російським автократом відбулося після того, як Євросоюз заявив про бажання вести прямі переговори з Кремлем, але поки не побачив жодних ознак готовності до переговорів з боку Москви", - написало видання.

Зазначається, що німецькі офіційні особи спочатку відкинули цю ідею. "Ми взяли до відома цю заяву", – повідомило виданню джерело в уряді Німеччини, назвавши її "однією з серії фіктивних пропозицій" від Кремля.

"Це частина добре відомої гібридної стратегії Росії. Однак Німеччина та Європа не дозволять себе розділити", - додало джерело.

Видання підкреслило, що Берлін дав зрозуміти, що розгляне можливість прямих переговорів лише після того, як Москва продемонструє готовність відступити від своїх "червоних ліній" у справі припинення конфлікту.

З'являються чутки

Вчора з'явилася чутка про те, що в уряді Німеччини обговорюють питання про те, чи потрібно відправляти Шредера як одного з двох переговірників разом зі Штайнмайером.

У Берліні кілька впливових політиків позитивно відреагували на ідею залучення скандально відомого колишнього канцлера в якості посередника.

Пропозицію слід "серйозно розглянути" і "не відкидати відразу", заявив Адіс Ахметович, представник Соціал-демократичної партії.

На запитання The Telegraph про те, чи розглядається можливість створення дуету Шредер-Штайнмаєр, джерело в уряді Німеччини відповіло, що "Європа і США сформували переговорні команди", додавши, що Європа має бути "за столом" переговорів.

Хто такі Шредер і Штайнмайєр

Штайнмаєр, який обіймав посаду міністра закордонних справ Німеччини за часів Ангели Меркель, брав активну участь у переговорах щодо російської окупації Криму в 2014 році.

А Шредер був канцлером Німеччини, коли Путін вперше прийшов до влади, і між ними зав'язалася тісна дружба, яка збереглася й донині.

Незабаром після відходу від влади Шредер увійшов до складу рад директорів кількох російських державних енергетичних компаній і лобіював розширення газопроводу "Північний потік", яким газ доставлявся безпосередньо з Росії по дну Балтійського моря.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Шредер з власної ініціативи вирушив до Москви, намагаючись допомогти врегулювати конфлікт.

