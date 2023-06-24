Прізвища Пригожина за весь виступ президент РФ не згадав жодного разу.

У суботу, 24 червня, президент Росії Володимир Путін виступив по росТБ і назвав організований ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним заколот в РФ "ударом в спину".

"Дії, які розколюють нашу єдність — це, по суті, відступництво", — заявив глава країни-агресора.

"Це удар у спину нашій країні і нашому народу. Такого ж удару було завдано в 1917 році... Росіяни вбивали росіян, брати братів, а вигоду отримували зарубіжні сили", - говорить Путін.

Він назвав те, що відбувається з учорашнього вечора в Росії, зрадою і пообіцяв "захистити державу від внутрішньої зради". Тобто Путін назвав дії Пригожина зрадою. При цьому його прізвища не назвав жодного разу протягом звернення.

"Всі, хто свідомо встав на шлях заколоту, понесуть неминуче покарання. Відповідатимуть і перед законом, й перед народом", - пригрозив Пригожину президент Росії.

Він закликав учасників заколоту припинити участь у "злочинних діях". Путін закликав "не припускатися фатальної помилки".

"Непомірні амбіції та особисті інтереси призвели до зради. До зради і своєї країни, і свого народу", - сказав глава РФ.Також він назвав "вагнерівців" "героями" та згадав їхні "досягнення" в Україні - захоплення Соледара та бої за Бахмут.

Також у виступі Путін сказав, що ситуація в Ростові-на-Дону залишається "складною". Нагадаємо, Пригожин заявляв напередодні, що його найманці контролюють всі військові об'єкти в Ростові.

Пригожин проти Міноборони РФ - подробиці заколоту в Росії

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив військових Міноборони РФ в обстрілі "вагнерівців". У Шойгу заперечують факт удару по найманцях.

Вночі Пригожин записав низку аудіо із погрозами на адресу Міноборони РФ. Вранці 24 червня він із найманцями нібито дійшов до Ростова, де, за його словами, вони взяли під контроль військові об'єкти і вимагають зустрічі з Шойгу і Герасимовим.

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