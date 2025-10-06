Берсе зауважує, що вони можуть почати миттєво, але їм потрібна підтримка.

Початок роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України "не цілком у руках" Ради Європи. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів Ален Берсе, генеральний секретар Ради Європи, який нагадав, що 25 червня президент України Володимир Зеленський відвідав Страсбург, де було підписано двосторонню угоду між Радою Європи та Україною щодо створення Трибуналу.

"Це був справді дуже важливий момент для Ради Європи, думаю, для України та для всього європейського континенту. Але найважливішим було підписання двосторонньої угоди між Радою Європи та Україною щодо створення Трибуналу", - сказав Берсе.

За його словами, після підписання угоди розпочалася масштабна підготовча робота. "Ми готові активувати передову команду для підготовки всіх необхідних складових для Трибуналу. Я говорю про правові інструменти, інфраструктуру, персонал. І ми зараз намагаємося, і сподіваюся, що незабаром це стане можливим, профінансувати цей перший крок", - повідомив генсек.

Водночас Берсе наголосив, що запуск процесу залежить від підтримки держав-членів. Адже запустити його можна буде після того, як низка держав приєднається та почне активно працювати у цьому напрямку.

"Ця частина рівняння не в наших руках. Ми наводимо аргументи. Ми закликаємо держави-члени і не члени приєднуватися до нас. І це можна буде запустити, як тільки держави активно долучаться в цьому напрямку, з бюджетом і також з ратифікацією розширеної часткової угоди, яка дозволить державам приєднатися. Саме це має відбутися зараз. З нашого боку ми готові. Ми можемо почати миттєво. Але нам потрібна підтримка", - сказав він.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи може Трибунал запрацювати у 2026 році, Берсе зазначив, що не може передбачити точні терміни, адже "це не цілком у наших руках".

Створення Спецтрибуналу - подробиці

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочинів Росії та президента країни Володимира Путіна. До роботи над створенням Спецтрибуналу приєдналися 39 держав, Європейський Союз та Рада Європи.

Марк Елліс, виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів та експерт з міжнародного права зауважив, що доки Путін залишається при владі, Трибунал не зможе переслідувати його. Водночас у таких злочинів немає терміну давності, і міжнародне правосуддя завжди грає в довгу.

