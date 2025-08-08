Путін триматиметься при владі якомога довше, аби уникнути арешту, прогнозує експерт.

В Росії погрожують розпочати війну проти будь-якої країни, яка вирішить заарештувати правителя РФ Володимира Путіна за воєнні злочини на підставі ордера, який було видано Міжнародним кримінальним судом.

Як пише видання Forbes, такі погрози порушують Статут Організації Об'єднаних Націй. Також лунали провокативні заяви про те, що штаб-квартира МКС у місті Гаага може бути знищена ракетами Москви.

Доктор Ендрю Форд, доцент кафедри європейського права у сфері прав людини в Дублінському міському університеті в Ірландії, наголосив, що такі погрози суперечать міжнародному праву. За його словами стаття 2 Статуту ООН гласить: "Всі члени [ООН] у своїх міжнародних відносинах утримуються від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави".

ООН була створена союзниками наприкінці Другої світової війни, щоб "врятувати наступні покоління від лиха війни, яке двічі за наше життя принесло людству невимовне горе". І народи ООН наголошували, що хочуть забезпечити, щоб глобальний конфлікт ніколи більше не загрожував майбутньому людства.

Та, за словами Форда, вторгнення Росії в Україну та погрози Кремля на адресу Міжнародного кримінального суду та його держав-членів – якщо їх не зупинити – цілком можуть "підбадьорити автократів у всьому світі і зробити світ набагато небезпечнішим для нас усіх".

За його словами, боротьба Кремля за "приєднання України до оновленої Російської імперії та його войовничі випади на адресу західних союзників" загрожують підірвати роль ООН як головного охоронця світового порядку на користь хаотичного світу, в якому право диктуватиме ядерна сила.

І зростаючий консенсус щодо загрози експансіонізму Росії сприяв створенню коаліції для створення нового трибуналу для покарання РФ за її атаки по Україні. Цей Спецтрибунал буде спрямований на розгляд справ проти ключових російських посадовців та їхніх союзників, які спланували та організували напад на Україну, каже Форд.

"Трибунал зосередиться на воєнній агресії Росії, що суперечить Статуту ООН, та на найвищих лідерах, які організували вторгнення. Фактично, каже Форд, це буде "новий Нюрнберг" або прямий нащадок Міжнародного військового трибуналу, який союзники створили для судового переслідування нацистських лідерів, які керували окупацією та руйнуванням Європи і вбивством мільйонів невинних людей майже століття тому. І хоча Путін, який збройним шляхом захопив частину України і продовжує нарощувати військову потужність, зараз здається далеким від міжнародних суддів і в'язниці, які чекають на його арешт, так само було і з лідерами Третього рейху, коли західні держави спочатку задумували майбутню Нюрнберзьку систему правосуддя", – пише видання.

Імовірно, перші звинувачення цього Спецтрибуналу торкнуться "трійки" керівників Кремля, які спланували вторгнення в Україну. За прогнозом форда, це правитель РФ Путін, а також російські премʼєр-міністр та міністр закордонних справ. Він додав, що гіпотетично особа, на яку МКС чи Спецтрибунал виписали ордер, може бути доволі швидко заарештована і екстрадована після залишення своєї посади. Однак Путін, розуміючи це, швидше за все триматиметься при владі якомога довше. Форд прогнозує, що Володимир Путін "може бути заарештований лише за нової, гіпотетичної, майбутньої російської адміністрації".

МКС та трибунал у стилі Нюрнберзького будуть тісно співпрацювати, що означає, що Путін спочатку може бути судимий у кримінальному суді, а потім переданий до трибуналу, де він постане перед колегією міжнародних суддів, які визначать його вину у "суперзлочині" збройної агресії проти іншої держави-члена ООН, пояснює фахівець.

Форд також додав, що центральною темою судових процесів можуть бути супутникові знімки, на яких зображені російські танки та ракетні бригади, ракетні удари по містах і соборах, а також масові поховання, які залишають по собі окупаційні війська РФ.

Спецтрибунал для Путіна

25 липня Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ і Путіна. Документ засвідчили своїми підписами президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

У липні Верховна Рада ратифікувала цю угоду. За словами очільника Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, не виключено, що такий трибунал почне функціонувати наступного року.

