Російська влада починає підозрювати, що їх президент "з'їхав з глузду, а його стан неадекватний".

У зв'язку з ситуацією, що виникла в Росії після її вторгнення в Україну та безперервних санкцій, у середовищі вищого політичного керівництва країни-агресора підозрюють, що їх президент "з'їхав з глузду, а його стан неадекватний".

Про це свідчать дані української розвідки, надані УП.

Джерела повідомляють, що серед російської влади переважає панічний настрій. Також зростає рівень недовіри до президента РФ.

Своєю чергою представники еліти РФ евакуйовують своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ, а також шукають місця переховування на випадок ядерної війни.

"З розмови радника-посланника посольства Росії у США Люкманова Артура Рушановича з невстановленою особою, на ім'я Владислав Луценко, вірогідність ядерного конфлікту (не війни) присутня, однак невелика", – мовиться у повідомленні.

За даними розвідників, при цьому, зростає переконання, що Путін вже програв у війні з Україною.

Війна Російської Федерації проти України

Україна вже більше ніж тиждень протистоїть армії російських окупантів. Останні не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

О 17:00 за Києвом стартував другий етап переговорів між Україною і РФ. На порядку денному – негайне припинення вогню.

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