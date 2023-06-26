Ебрахімом Раїсі підтримав диктатора у зв'язку з невдалим заколотом 24 червня.

Лідер РФ Володимир Путін заручився підтримкою з боку президента Ісламської Республіки Іран Ебрахіма Раїсі у зв'язку з невдалим держпереворотом 24 червня.

Відповідну підтримку лідер Ірану висловив в рамках переговорів з російським диктатором 26 червня, уточнює пропагандистський проект "Кремль. Новости".

"Президент Ірану висловив повну підтримку російського керівництва у зв'язку з подіями 24 червня", - йдеться в повідомленні.

Також в рамках розмови Путін та Раїсі уточнили, що прагнуть до посилення двостороннього співробітництва країн по частині практичної реалізації домовленостей між РФ та Іраном у таких сферах, як торгівля, енергетика і транспорт.

Крім цього, диктатори обговорили питання "стабільності Закавказзя", а також ситуацію в Сирії: "Є домовленість про продовження особистих контактів", - йдеться у повідомленні.

З'ясувався "ідейні" натхненник бунту в РФ

Нагадаємо, що ввечері 23 червня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив, що висувається зі своїми загонами в Москву через "приліт", який стався по одній з баз "вагнерівців". Пригожин заявив, що це був удар з боку армії РФ.

Вже 24 червня колона техніки Пригожина стояла на підступах до Москви у Воронезькій області, але, за підсумком, держпереворот в РФ не відбувся. Вже ввечері Пригожин оголосив, що "вагнерівці" відходять назад. Це сталося після розмови з лідером Білорусі Олександром Лукашенком, який допоміг Путіну врегулювати ситуацію.

Після цього мережа розійшлася сценаріями про те, що насправді замишляв Пригожин, і що йому за підсумком пообіцяв Кремль. Також у мережі згадали про інтерв'ю, яке Пригожин дав "воєнкору" РФ Семену Пегову у квітні. У ньому Пегов уточнював, чи немає у Пригожина політичних амбіцій захопити Москву, на що Пригожин відповів, що це "цікава думка".

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