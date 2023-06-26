Воєнкор Пегов перед спробою наступу лідера ПВК "Вагнер" на Москву наполегливо цікавився у нього в інтерв'ю щодо сценарію, за яким "вагнерівці" підуть штурмувати столицю.

З'ясувався ідейний "куратор" засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина йти штурмувати Москву.

Йдеться про російського "воєнкора" Романа Пегова, який 29 квітня опублікував велике інтерв'ю з колишнім кухарем Путіна в рамках проекту WarGonzo, в якому уточнив, чи немає у Пригожина політичних амбіцій захопити столицю.

"Боєприпаси вам не дають, тому що ви можете гармати там мало не на Москву розгорнути, піти там Кремль штурмувати і так далі... Такі побоювання, вони наскільки безпідставні? Вони кажуть, типу, ПВК "Вагнер" досягли вже такої автономії, у Пригожина такі політичні амбіції: ось зараз візьме, значить, приватну армію, розгорне та захопить владу в Росії", - говорить Пегов.

У відповідь Пригожин засумнівався в такому варіанті, але відзначив, що це цікава думка.

Заколот Пригожина - що слід знати

Нагадаємо, що ввечері 23 червня в Росії почалися хвилювання у зв'язку з рішенням засновника ПВК"Вагнер" йти на Москву "за справедливістю". Зокрема, Пригожин повідомив, що по базі "вагнерівців" вдарила російська армія.

Вранці 24 червня Пригожин вже був на підступах до Москви, у Воронезькій області. Там ЗМІ фіксували 4 колони військової техніки (оцінювалося, що для штурму Москви ПВК готові задіяти більше тисячі одиниць техніки). На тлі цього лідер РФ Володимир Путін записав звернення до росіян, в якому вказав, що бунтівники є зрадниками Росії.

Однак збройне захоплення столиці РФ не сталося. З Пригожиним організував переговори лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Невідомо, що саме пообіцяли Пригожину, проте він записав повідомлення про те, що бійці ПВК "Вагнер" повертаються на свої позиції. При цьому прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков вказав, що в рамках відповідної домовленості Пригожин зможе виїхати на територію Білорусі.

Після цього засновник ПВК "Вагнер" не виходив на зв'язок до обіду 25 червня. У своєму Telegram він передав усім "привіт" та вказав, що відповість на всі питання тоді, коли у нього з'явиться стабільний зв'язок.

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