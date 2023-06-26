З'ясувався ідейний "куратор" засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина йти штурмувати Москву.
Йдеться про російського "воєнкора" Романа Пегова, який 29 квітня опублікував велике інтерв'ю з колишнім кухарем Путіна в рамках проекту WarGonzo, в якому уточнив, чи немає у Пригожина політичних амбіцій захопити столицю.
"Боєприпаси вам не дають, тому що ви можете гармати там мало не на Москву розгорнути, піти там Кремль штурмувати і так далі... Такі побоювання, вони наскільки безпідставні? Вони кажуть, типу, ПВК "Вагнер" досягли вже такої автономії, у Пригожина такі політичні амбіції: ось зараз візьме, значить, приватну армію, розгорне та захопить владу в Росії", - говорить Пегов.
У відповідь Пригожин засумнівався в такому варіанті, але відзначив, що це цікава думка.
Заколот Пригожина - що слід знати
Нагадаємо, що ввечері 23 червня в Росії почалися хвилювання у зв'язку з рішенням засновника ПВК"Вагнер" йти на Москву "за справедливістю". Зокрема, Пригожин повідомив, що по базі "вагнерівців" вдарила російська армія.
Вранці 24 червня Пригожин вже був на підступах до Москви, у Воронезькій області. Там ЗМІ фіксували 4 колони військової техніки (оцінювалося, що для штурму Москви ПВК готові задіяти більше тисячі одиниць техніки). На тлі цього лідер РФ Володимир Путін записав звернення до росіян, в якому вказав, що бунтівники є зрадниками Росії.
Однак збройне захоплення столиці РФ не сталося. З Пригожиним організував переговори лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Невідомо, що саме пообіцяли Пригожину, проте він записав повідомлення про те, що бійці ПВК "Вагнер" повертаються на свої позиції. При цьому прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков вказав, що в рамках відповідної домовленості Пригожин зможе виїхати на територію Білорусі.
Після цього засновник ПВК "Вагнер" не виходив на зв'язок до обіду 25 червня. У своєму Telegram він передав усім "привіт" та вказав, що відповість на всі питання тоді, коли у нього з'явиться стабільний зв'язок.