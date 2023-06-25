Засновник ПВК "Вагнер" 24 червня пригрозив Путіну висуненням на столицю бойової міці у понад тисячу одиниць техніки через Воронезьку області. З'явилися деталі про ходу колон.

ЗМІ уточнили, якими силами засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин збирався взяти Москву 24 червня в рамках сварки з лідером РФ Володимиром Путіним.

Видання "База" опублікувало ролик руху колони техніки через Воронезьку область до столиці. Повідомлялося, що їх було декілька, включаючи ракетні установки, танки, а також легкові авто та вантажівки.

Перша з них зайшла в область у суботу, 24 червня, орієнтовно близько опівночі. Кордон перетнули 350 одиниць техніки:

"У колоні було 9 танків, 4 "Тигра", установка "Град", гармата, десятки вантажівок і сотні легкових автомобілів. Саме ця колона пізніше знесла заслін з вантажної та будівельної техніки на 590 кілометрі М-4 "Дон", - уточнила "База".

Вже о 5 годині ранку кордон області перетнула друга колона приблизно у 375 одиниць техніки. Передбачається, що вона рухалася в бік військового аеродрому МО РФ, що знаходиться в місті Бутурлинівка.

О 7 годині ранку відзначався рух трасою М-4 "Дон" третьої колони техніки (100 одиниць) - 3 танки, дві зенітні гармати, автобуси, вантажівки та легковики.

Остання "сила" Пригожина зайшла у Воронезьку область в районі 9-ї ранку. Кордон області перетнуло 212 одиниць техніки.

Таким чином засновник ПВК "Вагнер" в рамках спроби держперевороту 24 червня пригрозив Путіну висуненням на Москву військової міці у понад тисячу одиниць техніки з боку Воронезької області.

Пригожин відзначився повідомленням після того, як перелякав всю Москву

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ввечері 23 червня розлютився через удар військ РФ по базах "вагнерівців" і заявив, що разом зі своїми загонами їде до Москви "за справедливістю". Тоді лідер РФ Володимир Путін поспішив записати звернення до росіян, в якому згадав, що Пригожин зрадник.

Після цього загони "вагнерівців" практично зайшли в Москву. Ввечері 24 червня Пригожин заявив, що зупиняє операцію і повертає "вагнерівців" на бази. Цьому передували переговори з лідером Білорусі Олександром Лукашенком. Експерти досі розходяться в думці, що виторгував Пригожин у Путіна в обмін на припинення спроби держперевороту. Однак вчора прес-секретар Путіна Пєсков уточнив, що по одному з пунктів домовленості, Пригожину дозволять виїхати на територію Білорусі. Після цього від Пригожина не надходили повідомлення.

Вже вдень 25 червня засновник ПВК заявив, що передає всім "привіт" і оголосив що відповість на всі питання, коли у нього буде нормальний зв'язок.

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