Дивно, що під час тріскучих морозів у Росії Путін захотів обговорити саме ці питання.

Пізно ввечері 8 лютого 2023-го року президент РФ Володимир Путін скликав Радбез Росії. Теми екстреної наради, названі росЗМІ, правду кажучи, дивують.

Темами оперативної наради глави РФ з постійними членами Радбезу стало підвищення пожежної безпеки та зниження ризиків паводків, а також розвиток інфраструктури:

"У нас сьогодні два питання. Одне пов'язане з розвитком інфраструктури. Але це друге питання. А перше стосується заходів щодо підвищення пожежної безпеки та зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у паводковий період".

Дивно, що під час тріскучих морозів у Росії Путін захотів обговорити саме ці питання. При цьому не уточнюються ні регіони, яким загрожує така безпека, ні самі заходи, за допомогою яких у РФ хочуть боротися з пожежами та паводками. При цьому зазначимо, що останнім часом пожежі в Росії - не рідкість.

Недавні пожежі в Росії

7 лютого в Росії сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл", одному з найбільших у Росії. Він розташований у місті Кстово Нижегородської області.

27 січня потужна пожежа спалахнула на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області Російської Федерації. З вогнем боролися понад чотири години.

16 листопада в селі Сталевий Кінь Орловської області РФ поблизу українського кордону стався вибух на нафтобазі. Місцева влада заявила про нібито атаку БПЛА.

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