Путін зізнався, що мирні переговори його більше не цікавлять

Таку заяву він зробив після доповіді військових про нібито захоплення Мирнограда і Гуляйполя.

Російські генерали відзвітували перед Володимиром Путіним про нібито повне захоплення Мирнограда і Гуляйполя. На радощах російський диктатор заявив, що з урахуванням ситуації на фронті мирні переговори Росії загалом не потрібні.

Як повідомляє сайт президента РФ, сьогодні Путін відвідав пункт управління Об'єднаного угруповання військ, де командувачі російських армійських з'єднань відзвітували про ситуацію на фронті.

Так, начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов і підлеглі йому генерали повідомили про нібито успішний наступ російських військ на всіх напрямках і "звільнення" низки населених пунктів у Сумській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Зокрема було заявлено про нібито повне захоплення російськими військами міст Мирноград і Гуляйполе, а також про триваючу "зачистку" Костянтинівки.

Такі доповіді невимовно порадували російського диктатора. Зокрема Путін заявив, що "звільнення" Мирнограда і Гуляйполя - це "важливі результати", які відкривають можливості для повної окупації Донецької та Запорізької областей.

"Ватажки київського режиму не поспішають вирішувати цей конфлікт мирними засобами. Але сьогодні, судячи з ваших доповідей, судячи з темпів, які ми спостерігаємо на лінії бойового зіткнення, наша зацікавленість у виведенні українських військових формувань із зайнятих ними поки що територій фактично зводиться до нуля. І якщо київська влада не бажає закінчити справу миром, ми вирішимо всі завдання, що стоять перед нами, під час спеціальної військової операції збройним шляхом", - заявив Путін, фактично визнавши повну відсутність інтересу до мирних переговорів.

Як писав УНІАН, російські військові справді активно намагаються наступати і зазнають важких втрат. Так, на ділянці колишнього Добропільського прориву, де ЗС РФ намагається сформувати західну "клешню" охоплення Костянтинівки, втрати росіян у 15 разів перевершують українські, вважають аналітики.

Тим часом у Куп'янську, який Путін "звільнив" ще наприкінці листопада, Сили оборони добивають останні осередки російського опору. Розрізнені групи російських солдатів там перебувають у повному оточенні та без нормального постачання.

