Права рука Путіна не вважає, що підтримка війни на Донбасі і окупація Криму розірвала родинні взаємини двох народів.

Всупереч багаторічній окупації Криму і війні на Донбасі, яку всіляко підтримує Росія, в Кремлі продовжують стверджувати, що РФ і Україна не припинили "родинні стосунки".

Про це в ефірі білоруського телеканалу ОНТ заявити прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Ви самі знаєте, наприклад, яка у нас зараз "дружба" з Україною. Але це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом", - сказав спікер Кремля.

Читайте такожПонад 40% українців згодні з думкою Путіна про "єдність російського та українського народів" - опитуванняПєсков також заявив про зростання "кількості ошуканих пропагандою" українців, які "починають ненавидіти Росію".

"Все одно ми всі слов'яни, і ми дійсно родичі", - додав він.

Як відомо, російське керівництво далеко не вперше озвучує пропаганду про братні народи. У липні цього року на сайті Кремля була опублікована велика стаття президента РФ Володимира Путіна, в якій він намагався обґрунтувати братські відносини двох народів.

Однак за результатами дослідження Українського інституту майбутнього самі українці чітко відрізняють себе від росіян і не вважають себе єдиним народом з ними.

Автор: Станислав Кожемякин