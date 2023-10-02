Він зазначив, що проведення засідання Ради ЄС у Києві треба розуміти як чітке зобов'язання ЄС перед Україною і продовження підтримки в усіх вимірах.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що найсильніші безпекові зобов'язання для України від ЄС полягатимуть у набутті нею повноправного членства в Євросоюзі. Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Києві.

Високий представник ЄС розповів, що сьогоднішня зустріч надала краще розуміння безпекового виміру ситуації, у якій зараз перебуває Україна. Тема безпеки була у центрі уваги під час спілкування з президентом України Володимиром Зеленським і Кулебою.

"Однозначно, найсильніші безпекові зобов'язання, які ми можемо надати Україні, полягають у членстві в Європейському Союзі. Це найсильніші безпекові зобов'язання для України", - наголосив дипломат.

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Він нагадав, що Україна є країною-кандидатом на вступ і буде далі рухатися шляхом інтеграції.

Боррель розповів, як ЄС долучається до допомоги Україні

Боррель відзначив, що запропонував багаторічне фінансування в межах Європейського фонду миру, і зокрема, йдеться про виділення до 5 млрд євро наступного року. "Я сподіваюсь, що нам вдасться досягти згоди до кінця року, коли країни-члени повинні узгодити перегляд багаторічних фінансових меж", - сказав Боррель.

Також в ЄС продовжують підготовку українських солдатів. Сьогодні йдеться про підготовку 40 тисяч українців у найближчі місяці, у тому числі йдеться про спеціальну підготовку українських пілотів. Крім того, відбувається взаємодія над зміцненням співпраці між українською і європейською промисловостями.

"Ми продовжимо працювати над посилення стійкості, кібербезпеки і оборони проти гібридних загроз, таких як дезінформація", - сказав Боррель.

Високий представник ЄС додав, що дуже важливо посилити підтримку з розмінування. "Це ключова умова для економічного відновлення і відбудови України", - відзначив він. Разом з тим, ведуться обговорення над подальших просуванням всебічних реформ, у тому числі у секторі правоохоронних органів.

Як сказав Боррель, також мова сьогодні стосувалася питань миру.

"Ми повинні долучатися - одночасно до пошуку миру, і до реформ, які необхідні для вступного процесу. До кінця року Рада ЄС отримає звіт Єврокомісії щодо пакету з розширення", - сказав Боррель.

Високий представник ЄС відзначив, що Формула миру президента Зеленського є єдиною мирною ініціативою, яка обговорюється міжнародною спільнотою.

"Ми продовжимо працювати, як Європейський Союз, аби зробити її більш глобальною і підґрунтям для майбутнього миру", - наголосив Боррель.

Він запевнив, що проведення засідання Ради ЄС у Києві треба розуміти як чітке зобов'язання ЄС перед Україною і продовження підтримки в усіх вимірах.

"Це також надсилає сильний сигнал Росії, що ми не залякані вашими ракетами або дронами. Через декілька хвилин, як я покинув Одесу, на область обрушився новий рейд дронів. Нас не залякати вашими ракетами або дронами. Наша рішучість підтримувати боротьбу за свободу і незалежність України тверда і триватиме", - сказав Боррель.

Україна та членство в ЄС

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство країни в Євросоюзі. ЄС надав Україні офіційний статус кандидата в червні 2022 року. Тоді ж Єврокомісія представила Україні сім рекомендацій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що в Європейському Союзі є консенсус стосовно майбутнього членства України. Україна обіцяє виконати усі сім рекомендацій, які були озвучені Європейською комісією для відкриття переговорів про членство до кінця цього року.

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