Нестабільність на Кавказі - те, що найменше потрібно Кремлю в умовах кривавої війни з Україною.

Якщо Рамзан Кадиров справді припинить керувати Чечнею, це може створити непередбачувані безпекові виклики в регіоні і навіть може загрожувати стабільності усього кремлівського режиму. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на нещодавні заяви Кадирова, в яких він висловив бажання піти у відставку. В ISW нагадують, що подібні заяви чеченський диктатор робить вже багато років, і тому неможливо упевнено сказати, наскільки серйозною була остання з них.

Експерти зауважили, що Кадиров був стабілізуючим фактором у Чечні і загалом на Північному Кавказі протягом усього свого правління, а особливо в 2000-х роках.

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"Смерть Кадирова або його відхід з посади, якщо це станеться під час або одразу після війни в Україні, може залишити інтереси Путіна на Північному Кавказі без захисту, якщо Кадиров і Путін не призначать відповідного наступника", – додали в ISW.

Кадиров заговорив про свою відставку

Як писав УНІАН, напередодні правитель Чечні публічно заявив, що буцімто просив Путіна про свою відставку, і висловив сподівання, що його прохання задовольнять. При цьому з його слів не було зрозуміло, чи писав він формальну заяву на звільнення, чи це він просто має таке загальне бажання піти з влади.

Заява з’явилася на тлі повідомлень про усе гірший стан здоров’я Кадирова, що той повсякчас намагається спростовувати. За неофіційною інформацією, Кадиров вже підбирає собі наступника.

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