Таку заяву чеченський диктатор зробив у коментарі місцевому виданню.

Правитель Чечні Рамзан Кадиров просить про свою відставку і сподівається, що його прохання задовольнять. Про це він заявив у коментарі виданню "Чечня сегодня".

Так, на прохання прокоментувати чутки про те, що його хочуть відправити у відставку, Кадиров заявив, що він "теж чув ці чутки".

"Пишуть всяке різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. В іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають", - заявив він.

Відео дня

При цьому з наведеної цитати Кадирова не зрозуміло, чи подавав він формальну заяву про відставку, або ж просто висловив таке бажання загалом.

Можлива відставка Кадирова

Згідно з чинним російським законодавством, рішення про дострокову відставку керівника Чечні, як і будь-якого іншого суб'єкта Російської Федерації, ухвалює президент РФ. Він може або задовольнити заяву про відставку за власним бажанням керівника регіону, або звільнити його примусово за ініціативою згори.

Як писав УНІАН, останніми роками Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям. Російська преса повідомляє, що правитель Чечні вже підбирає собі наступника.

Також повідомилося, що Кадиров шукає можливість сховати своїх найближчих родичів за кордоном, щоб у разі його смерті політичні вороги не знищили їх у Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: