Основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності розв'язання питань про територію, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки.

Українські та європейські чиновники на зустрічі в Лондоні представили документ із вимогами щодо "мирного плану" Трампа у відповідь на документ, переданий посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом європейським чиновникам раніше в Парижі

Агентство Reuters отримало доступ до повних текстів цих двох документів, проаналізувавши їхні основні відмінності.

"Основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності розв'язання питань щодо території, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки та чисельності збройних сил України", - пише видання.

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1. Території

"Пропозиції Віткоффа передбачали визнання США де-юре контролю Росії над Кримом, а також визнання де-факто утримання Росією територій на півдні та сході України, які контролюють московські війська.

На відміну від цього, європейський та український документ відкладає детальне обговорення території до укладення угоди про припинення вогню, при цьому в документі не згадується про визнання російського контролю над будь-якою українською територією.

2. Гарантії безпеки

Що стосується довгострокової безпеки України, то в документі Віткоффа йдеться, що Україна матиме "надійні гарантії безпеки", а гарантами виступлять європейські та інші дружні держави. При цьому в ньому не наводиться жодних подробиць, але йдеться про те, що Київ не прагнутиме вступити до НАТО.

Українсько-європейський документ більш конкретний, зазначає Reuters. У ньому йдеться про те, що не буде жодних обмежень для українських військ і жодних обмежень для союзників України, які розміщують свої військові сили на українській території, - це положення, ймовірно, викличе роздратування Москви.

Він також пропонує надійні гарантії безпеки для Києва, зокрема від Сполучених Штатів за допомогою "угоди, подібної до статті 5 НАТО".

3. Питання санкцій

У пропозиціях Віткоффа йдеться про те, що санкції, які діють відносно Росії з моменту анексії Криму в 2014 році, будуть скасовані.

У контрпропозиціях ідеться про "поступове послаблення санкцій після досягнення стійкого миру" і про те, що санкції можуть бути знову введені, якщо Росія порушить умови мирної угоди.

4. Фінансова допомога

При цьому європейсько-український документ також пропонує Україні отримати фінансову компенсацію за шкоду, завдану війною, з російських активів за кордоном, які були заморожені. У "мирному плані" США при цьому йдеться лише про те, що Україні буде виплачено фінансову компенсацію, без зазначення джерела коштів.

Відповідь України на "мирний план" Трампа

Раніше ЗМІ писали, що "мирний план" Дональда Трампа передбачає визнання окупованого Криму як частини Росії та неофіційного визнання російського контролю майже над усіма територіями, окупованими після вторгнення 2022 року. Також передбачається заборона на вступ України до НАТО і скасування санкцій проти РФ.

На зустрічі в Лондоні представники України передали делегації США набір своїх вимог до мирного плану. Ключова з них - щоб окупований Крим офіційно не визнавався російським.

Також у документі підкреслюється, що Росії не можна дозволяти використовувати угоду для обмеження розміру збройних сил або оборонно-промислової бази України.

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