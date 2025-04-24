Президент України наголосив, що у жодних домовленостях не може бути пунктів, які суперечать Конституції України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі у Лондоні напрацювали документ щодо територіальних питань та вже передали президенту США Дональду Трампу. Зокрема, цей документ було розроблено після пропозиції Трампа щодо визнання окупованого Криму російською територією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоcою.

Президент України відповів, на які компроміси стосовно територій готова піти Україна.

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"Дуже важливо розуміти: Сполучені Штати Америки запропонували своє бачення. В Лондоні була зустріч, там була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська команда й представники США поговорили і на папері з'явились відповідні пункти. Після пропозиції Сполучених Штатів з'явився інший "папір". І я вважаю, що сьогодні цей документ знаходиться на столі у президента Трампа", - повідомив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, "усе, що суперечить нашим цінностям або Конституції - не може бути у будь-яких домовленостях".

Вимоги Трампа щодо Криму - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Трамп очікує від України відповіді щодо визнання Криму російським і відмови від вступу до НАТО.

Втім, Зеленський наголосив, що Україна не визнає юридично російську окупацію Криму.

Водночас Трамп накинувся на Зеленського через його слова про Крим. Президент США вважає, що позиція Зеленського про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму, "дуже шкодить мирним переговорам із Росією".

Водночас, у Москві прокоментували слова Трампа про Крим. Там схвально відгукнулись на заву президента США, що Україна втратила півострів багато років тому.

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