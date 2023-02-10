Їх затримали навесні за підпал релейних шаф.

У Білорусі до 22 років в'язниці засудили двох "рейкових партизан".

Як пише Медіазона, чоловіків заарештували ще в березні. У МВС Білорусі тоді відзвітували про затримання зі стріляниною диверсантів, які влаштували підпал двох релейних шаф між платформами "Радянський" і "Верейці" в Осиповицькому районі.

Пізніше заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Казакевич заявив, що вони під час затримання чинили опір і намагалися втекти, тому силовики застосували зброю на ураження.

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За його словами, в автомобілі чоловіків виявили радіостанції і "спеціально виготовлений пристрій для сходу з рейок рухомого складу". Казакевич стверджував, що вони отримали за підпал тисячу доларів.

Дмитро Клімов і Володимир Аврамцев отримали 22 роки колонії, а Євген Мінкевич - 1,5 року.

Рейкові партизани в Білорусі

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ у Білорусі активізувалися "рейкові партизани". Вони намагалися заблокувати залізничні колії, які використовувалися для перевезення живої сили, техніки і матеріальних засобів військового призначення.

У МВС Білорусі тоді заявили, що кваліфікуватимуть всі інциденти на залізниці як акт тероризму.

27 квітня в Білорусі схвалили поправки до Кримінального кодексу, що передбачають можливість застосування смертної кари "за замах на вчинення актів тероризму".

Після цього в країні неодноразово виносили великі вироки "рейковим партизанам".

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