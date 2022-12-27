Справу розглядали в закритому режимі.

Гомельський обласний суд засудив трьох жителів Світлогорська, звинувачених у підпалі шафи з електронною апаратурою на залізниці для уповільнення доставки російської військової техніки до кордону, до сумарного терміну в 66 років.

Як повідомляє правозахисна організація "Гомельская Вясна", першого фігуранта справи, Дениса Дикуна, засудили до 23 років позбавлення волі.

Ще двох – Олега Мальчанова і Дмитра Равича – до 21 і 22 років позбавлення волі в умовах посиленого режиму відповідно.

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Крім того, кожен з них оштрафований на 4800 білоруських рублів (близько 70 тисяч гривень). Всі цінні речі, які були у них вилучені при обшуках, передані державі. Справу розглядали в закритому режимі.

Справа "рейкових партизанів" зі Світлогорська - Дикуна, Мальчанова і Равича

За версією слідства, 28 лютого, на початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України, Дикун, Мальчанов і Равич підпалили шафу реле сигналізації, централізації та блокування на залізничній лінії Жердзь-Останковичі у Світлогірському районі.

Це призвело до того, що світлофори і стрілочні переводи на залізниці, що веде в Україну, були несправні. Метою "рейкових партизан" було уповільнити перекидання техніки росіян для наступу, який тривав.

4 березня Дикун, Мальчанов і Равич були затримані. Їм висунули звинувачення за статтями про теракт, умисне виведення з ладу транспортних засобів або засобів зв'язку, зраду державі, створення екстремістського формування або участь у ньому. Всі троє утримували в СІЗО в Гомелі. 21 березня білоруські правозахисники визнали їх політичними в'язнями.

Як зазначає білоруське видання "Зеркало", жителі Світлогорська – не перші засуджені "рейкові партизани", і раніше фігуранти справ про диверсії на залізниці отримували значно менше терміни ув'язнення (від 11 до 16 років позбавлення волі).

Після того, як в Білорусі активізувалися "рейкові партизани", які навмисне пошкоджували залізничну інфраструктуру країни і заважали поставкам російської зброї для війни проти України, в країні посилили покарання за "замах на вчинення актів тероризму". "Рейкових партизан" тепер можуть засудити і до смертної кари.

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