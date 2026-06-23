Путін звинуватив Україну в ударах по цивільній інфраструктурі та висловився щодо переговорів

Путін заявив, що лист Зеленського не створює передумов для особистих зустрічей.

Російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що Росія "фактично воює проти всього Заходу". Однак, за його словами, Москва нібито все одно наближається до перемоги. Такі заяви він зробив під час спілкування з випускниками військових вузів, пишуть росЗМІ.

Путін заявив, що "Захід поки що не наважується наносити удари по Росії зі своєї території, оскільки розуміє, що на це послідує відповідь Москви". Також він запевнив, що російські війська нібито "тиснуть на ворога на всій лінії бойового зіткнення".

Також Путін запевнив, що російські війська зовсім скоро захоплять Константинівку в Донецькій області. За його словами, весь Захід працює на Україну, постачаючи Києву безпілотники та інше озброєння.

Відео дня

Крім того, російський диктатор вкотре цинічно звинуватив Україну в "ударах по цивільній інфраструктурі". Він додав, що таким чином Україна хоче "розхитати російське суспільство".

Також Путін знову висловився щодо відкритого листа президента України Володимира Зеленського, адресованого йому. За його словами, цей лист не створює передумов для особистих зустрічей, а зводиться до того, щоб створити конфліктний потенціал.

"Вони постійно кажуть, що хочуть особистої зустрічі, а через три дні – удар по Старобільську. Як це розуміти? Тут немає передумов для особистих зустрічей і переговорів", – сказав Путін.

Російський диктатор підсумував, що в ході так званої "СВО" росіяни "прийдуть туди, куди потрібно".

Союзники Путіна починають прозрівати на тлі ударів по Москві

Раніше колишній офіцер військової розвідки США Джонатан Світ та експерт з питань національної безпеки Марк Тот у своїй колонці для The Hill написали, що російський диктатор Володимир Путін почав втрачати авторитет серед найближчих союзників через нещодавні удари України по Москві.

За їхніми словами, останні тижні стали особливо невдалими для російського керівництва. Втрати російської армії продовжують зростати, а Україна водночас посилює тиск на окупований Крим.

Вас також можуть зацікавити такі новини: