У Росії почали погрожувати одній із країн НАТО ударами по 'центрах прийняття рішень'

Російська спецслужба звинуватила Латвію в тому, що вона нібито дала згоду на запуск з її території українських дронів по об’єктах у Росії.

Служба зовнішньої розвідки Росії виступила з погрозами на адресу Латвії, заявивши, що "координати центрів прийняття рішень на латвійській території добре відомі".

У заяві російської розвідки також міститься погроза "справедливої відплати", від якої "членство країни в НАТО не захистить".

"Київ не збирається обмежуватися використанням повітряних коридорів, які надавали ЗСУ країни Балтії. Безпілотники планується запустити також з території цих держав. Незважаючи на побоювання латвійської сторони стати жертвою удару у відповідь з боку Москви, київська влада переконала Ригу дати згоду на проведення операції", - стверджує СЗР.

У заяві СЗР перелічено п'ять латвійських військових баз, на яких, за її даними, нібито розміщені українські військовослужбовці - "Адажі", "Селія", "Ліелварде", "Даугавпілс" та "Екабпілс".

Пізніше глава МЗС Латвії Байба Браже, коментуючи заяву СЗР, написала в соцмережі ікс:

"Росія знову бреше".

Російські дрони в Латвії

Раніше під час російської атаки на Україну кілька дронів залетіли до Латвії з території РФ - два БПЛА впали в районі Латгалії. Один безпілотник впав на території нафтобази в Резекне, приблизно за 40 км від російського кордону, місце падіння іншого поки що не встановлено.

