У навчаннях брали участь бойові судна різного класу.

Російська Федерація оголосила про завершення військових навчань в акваторії Чорного моя. Понад 20 бойових кораблів різного класу Чорноморського флоту повернулися до пунктів постійного базування Кримської та Новоросійської військово-морських баз.

Про це повідомили на сайті так званого ЧФ РФ.

Під час навчань тактичні групи виконали завдання з ведення морського бою, провели артилерійську стрільбу по мішенях, що імітували кораблі та засоби повітряного нападу умовного супротивника.

Також екіпажі кораблів провели тренування зі зв'язку, боротьби за виживання та різного роду оборони під час стоянки та переходу морем.

У навчаннях брали участь судна різного класу, зокрема фрегати, сторожові, малі ракетні, десантні, малі протичовнові, а також кораблі протимінної оборони.

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