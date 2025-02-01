Завод спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів та мінометних снарядів, а також детонаторів і рухових установок ракет.

В Іспанії на заводі німецького оборонного концерну Rheinmetall в провінції Мурсія прогримів потужний вибух, постраждали люди.

Як повідомляє EFE, вибух стався 30 січня близько 16:20 за місцевим часом на складі заводу, де зберігалися вибухові речовини. Пожежа спалахнула на площі близько 2000 квадратних метрів, перш ніж її загасили.

Внаслідок вибуху постраждали шестеро робітників віком від 30 до 52 років. Один із них, 52-річний чоловік, отримав травму голови. П'ятьох постраждалих доправили до лікарні, одному надали допомогу на місці.

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Причини вибуху наразі встановлюються. Завод, на якому стався вибух, належить до підрозділу німецького концерну - компанії Rheinmetall Expal Munitions. Він спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів, мінометних снарядів і снарядів середнього калібру, а також детонаторів і рухових установок ракет.

Rheinmetall - новини

У НАТО підтвердили, що Росія причетна до планування вбивства голови німецького збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера влітку минулого року. Зазначалося, що змова, яку зірвали розвідувальні служби США і Німеччини, була частиною російських планів з ліквідації керівників оборонної промисловості по всій Європі.

У жовтні директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер розповідав, що будує в Україні чотири заводи, і перший з них на той момент вже запрацював. Паппергер також зазначив, що Rheinmetall планує побудувати в Україні пороховий завод та завод з виробництва боєприпасів, у планах концерну також виробництво систем ППО.

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