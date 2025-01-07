Спочатку машина пройде польові випробування, перш ніж концерн почне серійні поставки цих машин українській армії.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall вже передав Збройним силам України першу бойову машину піхоти Lynx, про плани поставок цих машин говорилося ще кілька місяців тому. Про це пише видання Hartpunkt із посиланням на речника Rheinmetall.

Зазначається, що БМП спочатку пройде польові випробування перед тим, як почнуться серійні поставки цих машин.

Ще у червні минулого року Rheinmetall повідомляла, що підписала з урядом України меморандум про розширення стратегічної співпраці. Зокррема гендиректор концерну Армін Паппергер тоді обіцяв налагодити виробництво німецької бронетехніки безпосередньо в Україні.

Як зазначає Hartpunkt, Rheinmetall вперше публічно представила бойову машину Lynx KF41 у червні 2018 року на виставці в Парижі. Відтоді лише Угорщина виявила бажання придбати певну кількість цих машин для власних збройних сил.

БМП Lynx оснащена пілотованою баштою "Lance 2.0", має на озброєнні 30-мм гармату MK 30-2/ABM та може мати інтегровану пускову установку для протитанкових ракет Spike LR2. Завдяки великому внутрішньому об’єму Lynx пропонує місце для трьох членів екіпажу та дев’яти десантників.

Заводи Rheinmetall в Україні

Як писав УНІАН, у жовтні директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер розповідав, що будує в Україні чотири заводи, і перший з них на той момент вже запрацював. Він також обіцяв, що до кінця 2024 року завод випустить першу бойову машину піхоти Lynx.

Паппергер також зазначив, що Rheinmetall планує побудувати в Україні пороховий завод та завод з виробництва боєприпасів. Але і це не все. У планах концерну також виробництво систем ППО.

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