У щорічному звіті Норвезької розвідувальної служби попередили про важливість стримування ядерної небезпеки з боку РФ.

Розвідка Норвегії закликала світ звернути увагу на присутність російських субмарин в Арктиці, які можуть мати на озброєнні тактичну ядерну зброю.

Про можливу небезпеку йдеться в щорічному звіті Норвезької розвідувальної служби. Там закликали активізувати зусилля з "ядерного стримування РФ" в північних водах Арктики, адже загроза стає "більш суттєвою".

"Оскільки значення ядерної зброї та стратегічного стримування зростає, оборона Північним флотом військових баз на Кольському напівострові, Північному Бастіоні та в Баренцевому морі також стає все більш важливою", - зазначили там.

У відповідь на прохання журналістів Politico надати більш детальну оцінку наявним ризикам, розвідники зазначили, що ключові сили ядерного стримування наразі знаходяться на підводних кораблях Північного флоту РФ.

Видання пише, що деякі експерти розцінили підсумки звіту як попередження щодо того, що РФ вперше має тактичну ядерну зброю на борту своїх військових кораблів після розпаду Радянського Союзу та закінчення холодної війни.

Зі свого боку старший науковий співробітник Інституту дослідження проблем роззброєння ООН Павед Подвиг заявив, що це малоймовірно. На його думку, розвідка мала на увазі не сам факт озброєння російських кораблів ядерною тактичною зброєю, а теоретичну здатність флоту РФ розмістити її.

Також він додав, що розвідка США наразі не бачить жодних ознак розміщення ядерної зброї в Арктиці з боку Росії.

"Хоча Росія також має підводні човни, протисупутникову зброю та кіберспроможності, які можуть загрожувати Норвегії та військовому альянсу НАТО, тактична ядерна зброя є особливо серйозною загрозою в кількох оперативних сценаріях, до яких можуть бути залучені країни НАТО", – йдеться в норвезькому звіті.

Також там зазначили наміри РФ модернізувати власну ядерну галузь, хоча суттєвих змін в ядерній доктрині не слід очікувати.

Ядерне стримування РФ в Арктиці

Наразі Росія продовжує розвивати свої військові бази в регіонах в півнінчих регіонах поблизу Арктики.

Нещодавно журналісти CNN провели розслідування щодо низки російських радіолокаційних баз і злітно-посадкових смуг в Арктиці, які РФ за останній рік значно покращила. Там констатували, що арктичний регіон вже давно вважається ключовим для нафтогазового сектора Росії, а також для її ядерної оборони. Наразі в цьому районі розташовується значна частина сучасної ядерної зброї й підводних човнів.

16 вересня 2022 року Росія розпочала підготовку до потенційних бойових дій в арктичному регіоні в рамках військових навчань "Умка-2022". Тренування флот РФ проводив у водах Північного Льодовитого океану – якраз навпроти Аляски.

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