Падіння ізраїльської економіки стало рекордним з часів пандемії коронавірусної хвороби.

Війна з угрупуванням ХАМАС призвела до зниження ВВП Ізраїлю майже на 20% (19,4%) у річному вираженні за підсумками четвертого кварталу минулого року. Такі дані приводить The Times of Israel.

Зниження стало найбільш масштабним з другого кварталу 2020 року, коли економіка впала майже на 30%. Це сталося через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусної хвороби.

Негативна динаміка четвертого кварталу 2023-го обумовлена рядом факторів, серед яких заклик 300 тисяч резервістів, яким довелося покинути робочі місця. Окрім того, уряду довелось фінансувати будівництво житла для більш ніж 120 тисяч мешканців, яких евакуювали з північних та південних прикордонних районів країни, вказує ЗМІ.

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Загалом Ізраїль завершив рік зі зростаючою економікою: його ВВП збільшився на 2% порівняно з попереднім роком. При цьому у 2022-му економіка зросла на 6,5% порівняно з 2021-м.

Напад на Ізраїль

Вторгнення угруповання ХАМАС в Ізраїль почалося рано вранці 7 жовтня. Країну з сектору Газа атакували до 5 тис. ракет, а окрім того на її територію проникли понад 2500 бойовиків.

В результаті атаки близько 1200 ізраїльтян були вбиті, а ще сотні взяли в заручники. Повідомлялось, що бойовики хотіли дійти до Західного берега Йордану, щоб "об'єднати" дві палестинські території.

Пізніше стало відомо, що до нападу на Ізраїль можуть бути причетні співробітники ООН.

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