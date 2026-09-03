В Італії зробили важливу заяву щодо заморожених російських активів

Таяні попередив, що Росія може спробувати вплинути на загальні вибори в Італії наступного року.

Італія не заперечує проти використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні агентству Ansa.

"В принципі, ми не проти, але потрібно з’ясувати, чи є для цього правові підстави… Проблема завжди полягала в тому, що вжиття таких заходів може спричинити юридичні проблеми. Ми багато разів обговорювали це як у рамках Євросоюзу, так і на інших міжнародних платформах, і жодного рішення не було ухвалено саме з цієї причини - не з політичних, а з юридичних міркувань", - заявив він.

Таяні також попередив, що Росія може спробувати вплинути на загальні вибори в Італії наступного року, а також на вибори в інших країнах, таких як Франція, Польща та Іспанія.

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"Я переконаний, що це може статися, тому нам потрібно діяти завчасно", - сказав міністр.

Він додав, що Італія вже відстежує кіберзагрози та інші можливі форми російського втручання.

Заморожені російські активи

Раніше повідомлялося, що Бельгія рішуче виступає проти використання заморожених російських активів для підтримки України. Свою позицію Брюссель повторив у відповідь на заклики чотирьох країн до Європейського Союзу відновити обговорення цієї схеми.

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