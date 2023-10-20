Очікується, що Лавров намагатиметься зміцнити оборонні зв’язки між РФ та КНДР.

У четвер, 19 жовтня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся із лідером КНДР Кім Чен Ином. Під час зустрічі у Пхеньяні російський міністр запропонував проводити регулярні переговори з безпеки з Північною Кореєю та Китаєм для протистояння "посилення регіональних військових загроз під проводом США".

Про це пише Associated Press. Очікується, що під час дводенного візиту до Північної Кореї Лавров намагатиметься зміцнити оборонні зв’язки між РФ та КНДР після вересневої зустрічі Кім Чен Ина із Володимиром Путіним.

Не так давно у Штатах наголошували, що Північна Корея надала Росії боєприпаси для війни проти України. Такі дії стали порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, що забороняють будь-яку торгівлю зброєю з Пхеньяном.

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Професор міжнародних досліджень південнокорейського університету Іхва Лейф-Ерік Ізлі наголошує, що ця зустріч Лаврова і Кім Чен Ина свідчить про те, що "нещодавня поставка контейнерів, в яких, ймовірно, перевозили боєприпаси з Північної Кореї в Росію, не була останньою транзакцією Кіма і Путіна, про яку світ повинен хвилюватися".

"Після отримання допомоги Пхеньяна для незаконного вторгнення в Україну Москва має намір вчинити подальші порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, надаючи Північній Кореї військові технології, які можуть загрожувати стабільності в Східній Азії", – зауважив професор.

Активізація дипломатичних зв'язків між Росією та Північною Кореєю свідчить про те, що вони мають спільні інтереси в протистоянні зі США. Для Росії це війна проти України, а для КНДР – розвиток ядерної програми. При цьому журналісти зазначають, що досі невідомо, про що домовилися під час вересневого саміту Кім Чен Ин та Володимир Путін.

Співпраця Росії та Північної Кореї

Останнім часом зʼявляється все більше доказів того, що Північна Корея постачає Росії озброєння для ведення війни проти України. Зокрема, було оприлюднено супутникові знімки, на яких зафіксовано збирання вантажів у КНДР та їх доставка до РФ. Аналітики RUSI і американські чиновники вважають, що у цих контейнерах перевозять військове обладнання.

Крім того, спецпредставник США з питань Північної Кореї Сунг Кім заявив, що співпраця між КНДР та РФ викликають у Сполучених Штатів "значне занепокоєння".

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