Міністр назвав Північну Корею "близьким сусідом" і "давнім партнером" Росії.

Громадянам Росії слід вибирати Північну Корею для туристичних поїздок і відпочинку. Таку пораду росіянам дав міністр закордонних справ Сергій Лавров.

На запитання журналістів, чи рекомендував би він Північну Корею як місце відпочинку для російських туристів, Лавров відповів: "Став би". Як зазначає пропагандистське видання "РИА Новости", міністр назвав Північну Корею " близьким сусідом" і "давнім партнером" Росії.

Глава МЗС РФ приїхав з офіційним візитом до Пхеньяну 18 жовтня. Після годинної аудієнції у Кім Чен Ина Лавров заявив, що відносини Росії і Північної Кореї вийшли "на якісно новий, стратегічний рівень".

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Перед зустріччю з Кім Чен Ином Лавров поклав квіти до пам'ятників колишнім керівникам КНДР Кім Ір Сену і Кім Чен Іру.

Пропозиції про відпочинок в КНДР для росіян

Губернатор Приморського краю Росії Олег Кожемяко запропонував відправляти російських школярів до Північної Кореї для "оздоровчого відпочинку".

"Обов'язково обговоримо (з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, – УНІАН) широкий спектр питань. Зокрема перспективи дружніх обмінів шкільними групами для оздоровчого відпочинку", - написав він.

У той же час Приморський край готовий прийняти дітей з КНДР на навчання в хореографічному та музичному училищах.

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