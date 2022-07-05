В Ізраїлі вже готують відповідь на недружні дії РФ.

Уряд РФ вимагає припинити роботу Єврейського агентства (Сохнут) на території країни. Воно займається питаннями репатріації євреїв з усього світу в Ізраїль.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Наказ згорнути всі операції Сохнута був отриманий цього тижня. Офіс організації в Єрусалимі разом з МЗС Ізраїлю і канцелярією прем'єра готують відповідь.

Як відомо, розпорядження надійшло на тлі зростаючої напруги між країнами. Так, Ізраїль підтримує Україну і президента Володимира Зеленського, а Росія, своєю чергою, засуджує удари по Сирії, в яких звинувачують Ізраїль.

Заборона діяльності Сохнута може підірвати можливість російських євреїв емігрувати до Ізраїлю. На сьогодні тисячі людей завершили оформлення документів, але не можуть вилетіти з країни через відсутність рейсів.

За даними видання, члени єврейської громади в Росії побоюються за своє життя і заявляють, що їх намагаються заарештувати. Якщо роботу Сохнута заборонять в Росії, це буде перший випадок за останні 30 років, коли в країні заборонена діяльність з репатріації.

"Сьогодні вранці мені повідомили про рішення російського Міністерства юстиції. Як відомо, єврейське агентство є центральним органом уряду і Міністерства у справах допомоги імміграції євреїв з усього світу в державу Ізраїль. Ми повинні забезпечити збереження масштабів їхньої діяльності, як це було протягом багатьох років. Я звернулася до прем'єр-міністра із закликом працювати з адміністрацією Москви над розв'язанням проблеми", - прокоментувала ситуацію міністр з питань алії та інтеграції Пніна Тамено-Шете.

Як відомо, відносини між двома країнами погіршуються вже кілька місяців. Раніше в інтерв'ю італійській телекомпанії Лавров порівняв Зеленського з Гітлером. Міністр заявив, що у Адольфа Гітлера була "єврейська кров", а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль був обурений такими заявами.

МЗС Росії не зупинилося на цьому і після скандалу з Лавровим вирішило продовжити серію звинувачень ізраїльського уряду, який підтримав боротьбу України за незалежність. Слова глави МЗС Ізраїлю Яіра Лапіда, який обурився порівняннями Лаврова євреїв, Зеленського і Гітлера, у Москві назвали "антиісторичними".

Разом з тим президенту РФ Володимиру Путіну довелося вибачатися перед прем'єром Ізраїлю за заяву Лаврова.

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