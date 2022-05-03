Напередодні Лавров порівняв Зеленського з Гітлером.

МЗС Росії після скандалу з Сергієм Лавровим вирішили продовжити серію звинувачень ізраїльського уряду, який підтримав боротьбу України за незалежність.

Про це йдеться в Twitter міністерства.

Слова глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, який обурився порівняннями Лаврова євреїв, Зеленського і Гітлера, в Москві назвали "антиісторичними".

"Висловлювання міністра закордонних справ Лаврова є одночасно непростою і обурливою заявою, а також жахливою історичною помилкою. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв - це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі", - зазначив тоді Лапід.

Своєю чергою, замість вибачень росіяни заявили, що слова Лапіда "багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку "неонацистського режиму" в Києві".

Скандал з Лавровим

В інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет" Лавров порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером.

Міністр заявив, що у Адольфа Гітлера була "єврейська кров", а найпалкіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурився таким заявами.

В Україні заяву Лаврова назвали "печерним антисемітизмом", а в Німеччині представник уряду ФРН Штеффен Хебестрейт слова глави МЗС РФ назвав "абсурдом". Він зазначив, що більше коментарів ця нісенітниця не потребує.

Вас також можуть зацікавити новини: