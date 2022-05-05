Телефонний дзвінок російського диктатора та очільника ізраїльського уряду відбувся на тлі дипломатичного скандалу.

Російський диктатор Володимир Путін вибачився перед прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом за скандальні заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про "єврейську кров" Гітлера та звинувачення євреїв в антисемітизм.

Про це пише The Jerusalem Post.

Путін перепросив за скандальні закиди Лаврова під час телефонної розмови з Беннетом. Вона відбулася на тлі дипломатичної кризи, спровокованої діями очільника МЗС країни-агресора.

У канцелярії Беннета та прес-службі Кремля зазначили, що сторони наголосили "особливе значення" 9 травня, коли Росія та Ізраїль відзначають перемогу Європи та Росії над нацистською Німеччиною.

"Президент Росії нагадав, що з 6 мільйонів євреїв, закатованих у гетто та концтаборах, знищених нацистами під час каральних операцій, 40% були громадянами СРСР, і попросив передати побажання здоров'я та добробуту ветеранам, які проживають в Ізраїлі. Нафталі Беннет, зі свого боку, відзначив вирішальний внесок Червоної Армії у перемогу над нацизмом", – йдеться у повідомленні Кремля.

"Прем'єр-міністр прийняв вибачення президента Путіна за висловлювання Лаврова і подякував йому за роз'яснення свого ставлення до єврейського народу і пам'яті про Голокост", – заявили в канцелярії прем'єр-міністра.

Скандал з Лавровим

В інтерв'ю італійській телекомпанії Лавров порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером. Міністр заявив, що у Адольфа Гітлера була "єврейська кров", а найпалкіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурився таким заявами.

Ізраїль обурений такими заявами.

В Україні заяву Лаврова назвали "печерним антисемітизмом", а в Німеччині представник уряду ФРН Штеффен Хебестрейт слова глави МЗС РФ назвав "абсурдом". Він зазначив, що більше коментарів ця нісенітниця не потребує.

МЗС Росії не зупинився на цьому і після скандалу з Лавровим вирішив продовжити серію звинувачень ізраїльського уряду, який підтримав боротьбу України за незалежність. Слова глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, який обурився порівняннями Лаврова євреїв, Зеленського і Гітлера, в Москві назвали "антиісторичними".

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