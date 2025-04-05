Американський президент просто не може дати Москві стільки, скільки дає Пекін.

Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу не вдасться розірвати союз Росії з Китаєм, оскільки Путін знайшов в особі Сі Цзиньпіна стабільного ідеологічного, військового та економічного партнера.

Як пишуть в статті для Foreign Affairs колишній посол США в Росії Майкл Макфол та ексрадник президента Барака Обами з питань Азії Еван С. Медейрос, на переговорах кремлівський правитель використовує прагнення Трампа до дружби, однак він не відмовиться від відносин із Пекіном заради туманної обіцянки кращих відносин із Америкою.

Сприйняття США як найбільшого ворога формувалося у Путіна десятиліттями і, навіть якщо він повірить Трампу, його думка про американський зовнішньополітичний істеблішмент не зміниться:

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"Він розуміє, що президент США має значний вплив, але не повністю контролює формування зовнішньої політики США. Він бачив, як Трамп не зміг принести Москві відчутних переваг, таких як скасування санкцій проти Росії чи припинення військової допомоги США Україні під час свого першого терміну".

Кремлівський правитель розуміє, що строки правління Трампа обмежені чотирма роками, а контроль над Конгресом він матиме лише два роки. Тим часом Сі може правити Китаєм ще дуже довго.

З точки зору Путіна, Трамп навіть не наблизиться до того, щоб запропонувати Москві стільки, скільки вже робить Пекін. Зокрема, Вашингтон не зможе замінити китайські контракти на енергоносії, оскільки забезпечує себе ними самостійно. А проблеми з верховенством права та ймовірність нового нападу на сусідні країни стримуватимуть американські збройні фірми та бізнес від повернення в Росію.

Якщо ж Пекіну здасться, що Вашингтон дійсно зближується з Москвою, то Сі може завершити газовий проект "Сила Сибіру 2", який "завис" на роки, збільшити допомогу російського військового-промислового комплексу, або посилити їхню дипломатичну співпрацю в ООН, на Близькому Сході та в Латинській Америці.

"Путін і Росія мало що можуть запропонувати, що служило б інтересам безпеки США, і тим, що вони мають, вони не скористаються. Метою заманювання Москви було ослаблення позиції Пекіна, включно з його здатністю спроектувати військову міць в Азії. Але російські збройні сили, які ледве втрималися в Україні, не здатні на значне стримування Китаю", - йдеться в статті.

У Москві розуміють, що на Заході ніколи не погодяться запросити Росію до Європейського Союзу, НАТО чи Великої сімки, тому вона точно не вийде з БРІКС чи ШОС:

"Зрештою, намагатися відірвати Росію від Китаю є і необачною, і неправильною. Це було б необачно, перш за все, тому що це дало б Путіну небезпечну кількість влади. Москва стане головним гравцем у змаганні між Пекіном і Вашингтоном, маючи зв’язки з обома та простір для маневру на свою користь".

Трамп хоче відірвати Росію від Китаю

Як відомо, тема роз'єднання Росії та Китаю або послаблення їхнього стратегічного партнерства - одна з ключових у зовнішній політиці США, особливо у контексті тривалої війни в Україні, санкцій та глобального протистояння Заходу з авторитарними режимами.

​Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював намір розірвати тісні відносини між Росією та Китаєм, вважаючи їхній союз загрозою для інтересів США. Восени він сказав, що вірить у свою здатність це зробити.

Попри прагнення адміністрації Трампа, багато аналітиків вважають, що це завдання є надзвичайно складним і малоймовірним для реалізації.​

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