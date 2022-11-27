Шольц також підтвердив свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає перемогу Росії у війні, розв'язаній проти України, малоймовірною.

Як повідомляє Spiegel, таку заяву він зробив у суботу, 26 листопада 2022 року, на з'їзді державної партії СДПН у Котбусі.

"Враховуючи підтримку потерпілої напад України Німеччиною, стає все більш очевидним, що "Росія не тільки не повинна виграти цю війну, але і не виграє її", – сказано в матеріалі.

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Шольц також підтвердив свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Він підкреслив, що Німеччина допомагає Україні фінансово і гуманітарно, а також постачає в Україну зброєю для ЗСУ.

Війна в Україні: роль Німеччини

24 листопада 2022 року стало відомо, що Німеччина організовує зустріч глав МЗС країн "Великої сімки" для узгодження заходів з підтримки енергопостачання в Україні.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина повинна бути готова до ескалації ситуації в Україні. За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.

Крім того, з моменту повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Німеччини 30 самохідних артилерійських установок Gepard. Вони добре показали себе в боротьбі проти іранських дронів-камікадзе "Шахед-136" і застосовуються для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

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