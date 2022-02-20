Є докази, які вказують на те, що вторгнення РФ в Україну може бути неминучим, поділився прем'єр Британії.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Російська Федерація планує "найбільшу війну в Європі з 1945 року".

Є "всі ознаки того, що план в деякому сенсі вже почав втілюватися", розповів глава британського уряду в інтерв'ю BBC.

На його думку, докази вказують на те, що вторгнення Росії в Україну може бути неминучим.

Джонсон додав, що, за інформацією американського президента Джо Байдена, яку він отримав від розвідки й поділився із західними лідерами, війська РФ планують потрапити в Україну не тільки через частину Донбасу, але і з території Білорусі.

"Я боюся сказати, що план, який ми бачимо, призначений для чогось, що може стати дійсно найбільшою війною в Європі з 1945 року тільки з точки зору масштабу", – додав співрозмовник.

Нагадаємо, в січні Борис Джонсон говорив, що вторгнення Росії в Україну буде катастрофою для всього світу і самої країни-агресора.

Загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну – найважливіше

Восени 2021 року Росія загострила ситуацію на українському кордоні – стягнула багато військових і техніки. В Україні та на Заході заговорили про загрозу повномасштабного вторгнення.

Західний ЗМІ вже називали низку дат нібито можливої повномасштабної агресії РФ проти нашої країни – вказувалися 15, 16, а також 20 лютого.

Російська Федерація 15 лютого стверджувала, що почала відводити війська від кордонів України в місця постійної дислокації. У США і в НАТО, зокрема, ці відомості не підтвердили.

Президент США Джо Байден заявив 15 числа, що Росія навколо України та Білорусі має понад 150 тисяч військових, і сили знаходяться в загрозливій позиції.

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