Прем'єр Британії вважає, що подальше вторгнення РФ може призвести до руйнування демократичної України. Він пообіцяв ввести серйозні санкції проти Росії.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон переконаний, що вторгнення і захоплення Росією України стане шоком для всього світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джонсон сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Прем'єр Британії підкреслив, що світ повинен об'єднатися проти російської загрози.

"Не повинно бути ніяких сумнівів, що стоїть на кону. Якщо Україна зазнає вторгнення, якщо Україна буде придушена, ми станемо свідками руйнування демократичної держави...", - заявив Джонсон.

Глава британського уряду зазначив, що кожен раз, коли високопосадовці країн Заходу відвідували Київ, вони завжди запевняли український народ і владу в підтримці суверенітету і незалежності України.

"Як безглуздо і прикро ці слова будуть сприйматися, якщо в той момент, коли їх суверенітет буде перебувати під загрозою, ми просто відвернемося. Якщо Україна зазнає вторгнення, шок стане відлунням у всьому світі. Це відлуння відчують у Східній Азії, відчують на Тайвані", - переконаний Джонсон.

Він додав, що минулого тижня розмовляв з прем'єр-міністрами Японії та Австралії, які сказали, що економічний і політичний шок відчують на протилежному боці планети.

"Ми не повинні недооцінювати серйозність цього моменту і те, що поставлено на карту", – зазначив прем'єр.

При цьому він додав, що точно невідомо про наміри президента РФ Володимира Путіна, але "передчуття похмуре".

"І саме тому ми повинні виступати разом", – підкреслив Джонсон.

Він додав, що мова йде про готовність ввести жорсткі санкції проти Росії у разі подальшого вторгнення в Україну. Зокрема, Джонсон обіцяє відкрити "матрьошки" державних російських компаній і структур для визначення їх кінцевих бенефіціарів, які можуть потрапити під санкції.

"Сполучене Королівство працювало з Євросоюзом і США, щоб розробити найжорстокіший і найсильніший пакет санкцій", - підкреслив Джонсон.

Він додав, що нещодавно обговорив відповідні заходи з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен.

"І якщо Росія вторгнеться до свого сусіда, ми запровадимо санкції проти російських осіб і компаній, які мають стратегічне значення для російської держави. І ми створимо умови, за яких вони не зможуть залучати фінансові ресурси на ринках капіталу у Лондоні. І ми відкриємо "ляльки-матрьошки" державних російських компаній і російських державних структур, аби знайти кінцевих бенефіціарів", - заявив Джонсон.

При цьому він вважає, що для стримування російської агресії може бути недостатньо "драконівських санкцій" проти Росії, заходів з посилення оборони східних країн-членів НАТО та обсягів допомоги Україні.

"І з цієї причини життєво важливо засвоїти уроки 2014 року. Щоб не сталося в наступні декілька днів і тижнів, ми не можемо дозволити європейським країнам піддатися на шантаж Росії. Ми не можемо дозволити РФ змінити архітектуру безпеки в Європі. Ми не можемо дозволити появу нової "Ялти" - нового поділу нашого континенту на сфери впливу, і ми повинні тепер самі отримати незалежність від путінських нафти і газу. Я розумію ціну і складнощі цих зусиль, і насправді це легше сказати, ніж зробити. Тож я вдячний канцлеру Шольцу у запевненнях стосовно "Північного потоку-2". Але уроки останніх декількох років, очевидних маніпуляцій "Газпрому" щодо постачання газу в Європу не можуть ігноруватися", - заявив Джонсон.

За його словами, необхідно зробити так, щоб звертаючись до альтернативних постачальників енергоносіїв і технологій, загрози Росії стали другорядними. І це необхідно зробити у наступні місяці та роки.

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