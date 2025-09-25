У РФ, схоже забули, як у 2015 році Туреччина вже збивала російський літак, і тоді Кремль відповів не війною, а ембарго на турецькі помідори.

Днями президент США Дональд Трамп допустив можливість збиття російських літаків, що порушують повітряний простір НАТО. Тепер в Росії обіцяють НАТО війну, якщо вони справді будуть збивати російські літаки у своєму повітряному просторі.

Так, під час інтерв’ю французькому радіо RTL посла Росії у Франції Олексія Мєшкова запитали, що він думає про заяву Трампа щодо російських літаків. Російський дипломат, не вагаючись, запевнив, що "це була б війна".

При цьому він заявив, що авіація західних країн буцімто робить те саме.

"Знаєте, є багато літаків НАТО, які порушують російський повітряний простір, (...) це трапляється досить часто. Після цього їх не збивають", – сказав Мєшков.

На запитання щодо вторгнення російських дронів у європейське небо останніми тижнями, російський посол заперечив, що таке було.

"Росія не робить цього, ні з ким не грається. Це не дуже в нашому стилі", – сказав він і поскаржився, що Захід "багато разів обманював" Москву.

Російські літаки і дрони в небі країн НАТО

Як писав УНІАН, минулого тижня три російські винищувачі вдерлися в повітряний простір Естонії. Відганяти їх довелося італійським F-35, дислокованим в регіоні. Після цього інциденту президент Чехії заявив, що взагалі-то у таких випадках літаки-порушники можна збивати. Він закликав НАТО до "військової відповіді".

Тим часом Польща, що зазнала вторгнення двох десятків російських дронів на початку вересня, вирішила змінити своє законодавство, аби польська авіація могла без згоди НАТО збивати російські дрони і ракети над територією України.

