Зростуть туристичні податки: експерти назвали 5 напрямків, які подорожчають

Експерти назвали 5 напрямків, які наступного року подорожчають через зростання туристичних податків. Як пише Business Insider, тим, хто планує подорожі у 2026 році, варто бути готовими до того, що у низці напрямків діятимуть нові або підвищені туристичні податки. Аналітики називають п’ять місць, де відпочинок наступного року може обійтися дорожче, ніж торік.

Единбург, що відомий фестивалями

Единбург стане першим містом Шотландії, яке запровадить туристичний податок. Починаючи з 24 липня 2026 року, мандрівники сплачуватимуть додаткові 5% до вартості проживання в готелях за перші п’ять ночей перебування. Місцева влада запевняє, що кошти підуть на підтримку статусу міста як одного з провідних культурних і історичних центрів світу. Як зазначається, щороку мільйони туристів приваблюють літні фестивалі – Единбурзький міжнародний фестиваль, Festival Fringe та військове шоу Royal Edinburgh Military Tattoo. Очікується, що новий збір приноситиме до £50 млн (близько $67 млн) на рік до 2029-го. Гроші планують спрямовувати на розвиток інфраструктури та управління туристичними потоками.

Кіото: ніч у місті храмів стане дорожчою

З 1 березня в японському Кіото підвищують податок на ночівлю в готелях та інших об’єктах розміщення. Ставки залежать від вартості номера за ніч. Для житла дешевшого за 6 тис. єн (приблизно $38) податок залишиться на рівні 200 єн. Для номерів у діапазоні 6–20 тис. єн збір зросте вдвічі – до 400 єн. Найбільше подорожчає розміщення в люксових готелях: для номерів вартістю 50–100 тис. єн податок зросте з 1 тис. до 4 тис. єн, а для номерів дорожчих за 100 тис. єн – одразу до 10 тис. єн. Міська влада Кіото прогнозує, що оновлений податок приноситиме близько 12,6 млрд єн на рік (приблизно $81 млн).

Барселона: значно подорожчають п’ятизіркові готелі

Барселона відома своєю архітектурою та міськими пляжами. Наразі туристи, які зупиняються у п’ятизіркових готелях і люксових апартаментах, сплачують регіональний туристичний податок у розмірі 3,50 євро за ніч. Згідно з оновленими правилами Каталонії, цей збір для дорогого житла планують підвищити до 7 євро. Спочатку зміни мали набути чинності у 2025 році, однак їх відклали щонайменше до квітня 2026-го. Рішення ухвалюють на тлі зростання настроїв проти туристів в Іспанії: влітку 2024 і 2025 років у Барселоні проходили акції протесту проти масового туризму та зростання вартості життя.

Таїланд: туристичний збір за в’їзд

Таїланд готується запровадити в’їзний туристичний збір. Як пояснюють аналітики, ще у 2023 році уряд схвалив у принципі плату в 300 батів (близько $10) для туристів, які прибувають літаком, і 150 батів – для тих, хто в’їжджає сушею або морем. Запровадження збору неодноразово відкладали, зокрема через зниження туристичного потоку. За даними Міністерства туризму і спорту Таїланду, кількість туристів з початку року до 21 грудня скоротилася на 7,25% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За інформацією EuroNews, тепер введення збору очікують у середині 2026 року.

Норвегія: податок на проживання

З 2026 року в Норвегії набуде чинності закон, який дозволяє муніципалітетам запроваджувати 3% податок на туристичне розміщення – як для круїзних пасажирів, так і для ночівель у готелях.

Водночас податок не стане обов’язковим для всієї країни: міста та громади мають окремо подавати заявки на його впровадження. Серед тих, хто вже погодився, – Лофотенські острови та Тромсе, популярні напрямки для спостереження за північним сяйвом. Зазначається, що на відміну від Таїланду, Норвегія у 2025 році пережила туристичний бум: влітку було зафіксовано рекордну кількість ночівель – загалом близько 17,7 млн за літо.

Business Insider звертає увагу: щоб збільшити доходи, профінансувати місцеві сервіси або впоратися з перенасиченням туристами, дедалі більше країн і міст запроваджують або підвищують туристичні збори. Зазначається, що такі податки можуть стягуватися у вигляді в’їзних зборів або додаватися до вартості проживання. У будь-якому форматі їх усе частіше використовують як інструмент боротьби з овертуризмом і способом компенсувати навантаження на популярні локації.

