Американський президент також висловився за збиття російських літакі, які порушують повітряний простір НАТО.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у Вашингтоні дуже поважають боротьбу, яку веде Україна. При цьому він вважає, що війна триватиме ще довго.

Такі заяви американського лідера пролунали під час його спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Він додав, що для Росії війна проти України мала бути швидкою, але зараз досягнення Москви не виглядають видатними.

На запитання про те, чи він все ще довіряє Путіну, Трамп відповів, що повідомить за місяць.

Відео дня

Він також висловився про стан російської економіки:

"Російська економіка зараз у жахливому стані. Вона руйнується. Україна дуже добре справляється із завданням зупинити цю величезну армію".

При цьому Трамп додав, що поговорить із премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо закупівель російських ресурсів Будапештом.

Президента США також запитали, чи буде Вашингтон надавати Україні гарантії безпеки, подібні гарантій ЄС. За словами Трампа, про це будуть говорити.

"Ми будемо говорити про це. І я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це трохи пізніше. Зараз зарано відповідати на це запитання", – сказав він.

Трамп про збиття російських літаків у небі НАТО

Американський президент також висловився за збиття російських літаків, які порушують повітряний простір НАТО.

При цьому на уточнююче запитання про те, чи підтримає він союзників по НАТО, якщо вони збиватимуть російські літаки, Трамп відповів так:

"Це залежить від обставин".

Варто зазначити, що його слова різко контрастують із тим, що казав держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, країни НАТО не будуть збивати російські літаки, які порушують простір альянсу, якщо ці літаки не атакують.

Війна в Україні: інші важливі новини

Reuters повідомляє, що після атаки дронів зупинив роботу Астраханський газопереробний завод. Пожежа пошкодила установку з виробництва конденсату потужністю 3 мільйони метричних тонн на рік.

Тим часом у Генштабі ЗСУ остаточно підтвердили влучання по двох російських літаках на військовому аеродромі "Кача" у тимчасово окупованому Криму. Зазначалося, що також вдалося уразити лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у Брянській області країни-агресорки.

Вас також можуть зацікавити новини: