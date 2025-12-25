На ПК безкоштовно роздають спеціальне видання культової гри, але потрібно поквапитися

Увечері 26 грудня магазин запустить роздачу іншої гри.

У цифровому магазині Epic Games Store триває новорічна безкоштовна роздача. Сьогодні до своєї бібліотеки можна додати Disco Elysium: The Final Cut.

Disco Elysium вийшла 2019 року і відтоді регулярно потрапляє в різні топи "найкращих ігор". За жанром це RPG, але доволі незвична: у ній немає бойової системи, а геймплей повністю побудований на текстах, діалогах і внутрішніх монологах. Гра розповідає про дивний світ, що руйнується, на який ми дивимося очима алкоголіка-детектива.

The Final Cut – доповнене видання гри з повним озвученням, новими квестами, персонажами та музикою. За словами розробників, це найкраща версія гри – "така, якою вона завжди замислювалася". У Steam у проєкту понад 100 000 відгуків – позитивних із них 92%.

Акція триватиме добу – до 26 грудня 18:00 за Києвом. У цей час відкриється доступ до наступної безкоштовної гри, яку поки що не називають.

Цього літа Disco Elysium вийшла на Android. Ідеться не про прямий порт із ПК і консолей, а переосмислену версію: з тим самим сюжетом і знайомими механіками, але адаптовану під вертикальний формат.

