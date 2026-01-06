Все скінчено: сенатор Грем назвав країну, яку спіткає доля Венесуели вже незабаром

На думку сенатора, режим Куби не зможе вижити після падіння венесуельського президента Мадуро.

Після захоплення Вашингтоном президента Венесуели Ніколаса Мадуро, комуністичний режим Куби може бути на межі краху.

Про це заявив впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем, передає The Hill. "Комуністична диктатура на Кубі не має шансів вижити після повалення Мадуро. Все скінчено, це лише питання часу", – заявив Грем.

Журналісти нагадують також слова Трампа, який заявив, що режим Куби "готовий до падіння". Оскільки Куба – близький союзник Венесуели і сильно залежить від імпорту нафти з цієї країни.

Про ситуацію на Кубі видання написало так: країна понад 60 років перебуває під владою комуністичної диктатури. А дані Human Rights Watch свідчать, що станом на 2024 рік уряд Куби "продовжує придушувати й карати всі форми інакомислення та публічної критики" на тлі гострої економічної кризи.

Держсекретар США Марко Рубіо, чиї батьки покинули Кубу і переїхали до США також заявив, що кубинський режим повинен "бути стурбований" після затримання Мадуро. Він зазначив, що ситуація на Кубі дуже схожа на Венесуелу й що Вашингтон хоче допомогти кубинцям та людям, які вимушено покинули цю країну.

Тим часом кубинський уряд засудив операцію із захоплення Мадуро та його дружини Силії Флорес, назвавши це "злочинним актом". Мігель Діас-Канель, голова державної ради Куби, вимагав їхнього звільнення і закликав міжнародне співтовариство "не допустити, щоб агресія такого характеру і тяжкості проти держави-члена ООН залишилася безкарною".

Плани США після операції у Венесуелі: що відомо

Раніше видання AP відзначало, що на тлі операції у Венесуелі Трамп активізував свої погрози у бік Гренландії, Куби та Колумбії. Журналісти відзначають, що слова американського президента та держсекретаря Рубіо підкреслюють, що США серйозно налаштовані збільшити вплив у Західній півкулі.

Тим часом FT відзначало наслідки операції США у Венесуелі. Журналісти зазначають, що попри блискавичність операції, влада Сполучених штатів повторила свою помилку. Адже Трамп мало турбується тим, що буде далі. На думку видання, Америка і світ пошкодують про прояв безрозсудності Трампа.

