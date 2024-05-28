Стратегічна вигода для Росії посилить стурбованість Заходу з приводу зростаючого впливу Москви в Африці.

Росія підтримує обидві сторони в громадянській війні в Судані, щоб досягти своїх амбіцій щодо створення військової бази на Червоному морі.

Москва погодилася постачати зброю державній армії Судану в обмін на базу на одному з найжвавіших морських шляхів світу, продовжуючи при цьому постачати її ворога через прокремлівських найманців, пише The Times.

Делегація вирушить до Росії цього тижня, щоб завершити угоду щодо "життєво важливої зброї та боєприпасів", повідомив Ясір аль-Атта, помічник головнокомандувача Суданських збройних сил (СЗС). Угода відображає масштаб іноземного втручання в 13-місячний конфлікт, який поставив населення Судану на межу голоду.

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Стратегічна вигода для Росії посилить стурбованість Заходу з приводу зростаючого впливу Москви в Африці. Судан, третя за величиною країна Африки, розташована на перетині Індійського океану, Африканського Рогу та арабського світу.

Аль-Атта заявив, що новий форпост Москви в Порт-Судані буде логістичним центром, а не повноцінною військовою базою, і що проти цього не має бути жодних заперечень.

"Сьогодні сила полягає у фінансовому впливі, а цінності та етика стали товаром. Ми повинні зробити сміливі кроки для досягнення наших військових і економічних цілей на благо нашої країни і народу", - заявив він телеканалу Al Hadath, що базується в Перській затоці.

Росія сподівалася на створення бази під час правління колишнього суданського диктатора Омара аль-Башира, що закінчилося 2019 року, коли його скинули його генерали, які зараз ведуть боротьбу за владу. Конфлікт між СЗС і воєнізованими силами швидкої підтримки (RSF) надав Росії можливість втілити в реальність свої амбіції щодо Червоного моря. Підтримка обох сторін є частиною стратегії.

Хоча формально Москва матиме справу з головнокомандувачем армії СЗС Абдель Фаттахом аль-Бурханом, проксі-армія найманців Кремля підтримує RSF і управляє мережами контрабанди золота із Судану, щоб допомогти фінансувати війну Росії в Україні.

"Підтримка обох коней у перегонах - це те, що найкраще відповідає інтересам Росії. Присутність на Червоному морі є ключовою стратегічною метою для Росії, про яку говорять уже багато років. Вони розуміють, що зараз саме час домогтися прогресу в цьому питанні, проте [громадянська війна] вщухає", - сказав Холуд Хайр, суданський аналітик і засновник Confluence Advisory.

Війна в Судані - деталі

На думку аналітиків, іноземне втручання робить мир у регіоні ще більш віддаленою перспективою. Вважається, що від початку війни загинуло до 150 000 людей, і мільйонам загрожує загроза голоду. Ще один геноцид у суданському регіоні Дарфур також видається ймовірним, через 20 років після етнічної чистки 300 000 людей арабською міліцією Джанджавід, яку тоді очолював Мохамед Хамдан Дагало, що зараз командує RSF. Об'єднані Арабські Емірати заперечують постачання зброї RSF. Постачання Іраном озброєних дронів та іншої зброї допомогло СВС повернути собі територію навколо столиці Хартума.

З'являються також свідчення звірств, скоєних протягом більш ніж року війни. Свідки розповіли, що дітей, які тікали, "зібрали в купу і застрелили" бійці RSF у столиці регіону Ель-Генейні в Дарфурі в червні минулого року. Історії, зібрані Г'юман Райтс Вотч, дають уявлення про напади RSF на африканські етнічні громади, які стали жертвами геноциду 1990-х років.

Останньою гарячою точкою війни став Ель-Фашир, останній міський центр у Дарфурі, що не перебуває під контролем RSF. Спільно зі своїми союзними арабськими ополченцями RSF уже кілька тижнів бере в облогу Ель-Фашир, утримуючи сотні тисяч людей від шляхів втечі та постачання, більшість з яких були переслідувані зі своїх власних сіл в інших частинах Дарфуру.

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