Військові розглядають можливі варіанти агресії в найближчі місяці.

На цей момент безпосередньої загрози столиці немає. У росіян немає відповідних сил і засобів, розповів в інтерв'ю Суспільному командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"На території, що є кордоном між Україною і Білоруссю, є певні угрупування. Але, враховуючи наш потенціал, малоймовірно, що вони будуть мати успіх. Все, що зараз робиться - стримуються наші сили на північному кордоні для того, щоб ми не могли перекинути їх на схід", - зазначив він.

Військові розглядають можливі варіанти агресії в найближчі місяці.

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"Але для цього потрібно перекинути відповідні сили й засоби, які зараз Росією відновлюються на їхніх полігонах. Поки що таких намірів ми не бачимо, але готуємось до них", - відповів Павлюк.

Ситуація в Білорусі - Росія перекидає техніку

Росія продовжує посилювати угруповання військ у Білорусі. Напередодні "Беларускі Гаюн" помітив перекидання ще чотирьох ешелонів з військовими ЗС РФ і технікою.

28 грудня в Білорусі нарахували до 10 тисяч російських військових. На території республіки проходять спільні - "союзні" - навчання з армією Лукашенка, в ході яких окупанти відпрацьовують наступальні дії.

Крім того, у повітряному просторі Білорусі російські загарбники збирають дані про ППО ЗСУ для завдання по Україні нових ударів.

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