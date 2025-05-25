Країна є членом НАТО з моменту заснування альянсу у 1949 році.

Інтенсивні мілітаризація та "натоїзація" північних регіонів Норвегії призведуть не до зміцнення їхньої безпеки, а до підвищення рівня воєнно-політичної напруженості та ескалаційних ризиків у Арктиці.

Про це в коментарі пропагандистам з російського РИА Новости заявили в посольстві Росії у Норвегії, коментуючи слова норвезького міністра закордонних справ Еспена Ейде про ймовірне посилення ролі Північноатлантичного альянсу в Арктиці:

"Все більш явне підтягування ЗС країн НАТО на норвезьку Північ і в арктичний регіон відбувається під акомпанемент порожніх запевнень Осло в його нібито збереженні зацікавленості в підтримці регіональної стабільності, уникнення непорозумінь і ненавмисної ескалації. При цьому між Росією і Північноатлантичним альянсом відсутні ефективні заходи довіри і канали комунікації по військовій лінії, що істотно збільшує ймовірність небезпечних інцидентів".

Норвегія посилює оборону

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році країни Північної Європи, зокрема Норвегія, стали дедалі більше занепокоєні безпековими викликами з боку Москви.

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Як одна з країн НАТО, Норвегія має спільний сухопутний і морський кордон із Росією на Крайній Півночі, тож її стратегічне розташування робить її важливим елементом безпеки Північної Атлантики.

Упродовж останніх років у Норвегії фіксують зростання активності російських спецслужб, а також кіберзагроз і спроб підривної діяльності. У відповідь Осло посилило заходи безпеки, нарощує оборонний бюджет і активніше співпрацює з союзниками по НАТО.

Також зростає напруга в Арктиці - регіоні, де Росія проводить мілітаризацію і намагається посилити своє геополітичне домінування.

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