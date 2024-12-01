Правитель Росії Володимир Путін схвалив рекордні витрати РФ на оборону. Це сталося під час візиту високопосадовців Європейського Союзу до Києва, пише AP.
Зазначається, що майже третина (32,5%, або понад 145 мільярдів доларів) бюджетних видатків РФ у 2025 році будуть спрямовані на військові витрати, що стало рекордом для країни-агресора. Так, торік на національну оборону Росія виділила 28,3%.
Видання нагадує, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну з лютого 2022 року є найбільшим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни, який виснажив ресурси обох сторін.
"Київ отримує мільярди доларів допомоги від своїх західних союзників, але російські сили більші та краще оснащені, і в останні місяці російська армія поступово відтісняє українські війська у східних областях", - йдеться у статті.
При цьому новий президент Європейської ради Антоніо Коста та верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас прибули до Києва в неділю, відзначивши свій перший день на посаді сильним повідомленням про підтримку України.
Нові російські "збройні досягнення"
Раніше УНІАН писав, що Росія розробила комплекс "Метроном", що нібито може "рознести" місце старту FPV-дрона. Він має дві задачі: збільшити дальність застосування FPV-дронів та максимально убезпечити бойові розрахунки.
Раніше росіяни заявили про початок використання нової версії дрона-камікадзе "Ланцет" з системою визначення цілей на основі "штучного інтелекту".
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