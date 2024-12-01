Майже третина бюджетних видатків РФ будуть спрямовані на військові витрати.

Правитель Росії Володимир Путін схвалив рекордні витрати РФ на оборону. Це сталося під час візиту високопосадовців Європейського Союзу до Києва, пише AP.

Зазначається, що майже третина (32,5%, або понад 145 мільярдів доларів) бюджетних видатків РФ у 2025 році будуть спрямовані на військові витрати, що стало рекордом для країни-агресора. Так, торік на національну оборону Росія виділила 28,3%.

Видання нагадує, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну з лютого 2022 року є найбільшим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни, який виснажив ресурси обох сторін.

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"Київ отримує мільярди доларів допомоги від своїх західних союзників, але російські сили більші та краще оснащені, і в останні місяці російська армія поступово відтісняє українські війська у східних областях", - йдеться у статті.

При цьому новий президент Європейської ради Антоніо Коста та верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас прибули до Києва в неділю, відзначивши свій перший день на посаді сильним повідомленням про підтримку України.

Нові російські "збройні досягнення"

Раніше УНІАН писав, що Росія розробила комплекс "Метроном", що нібито може "рознести" місце старту FPV-дрона. Він має дві задачі: збільшити дальність застосування FPV-дронів та максимально убезпечити бойові розрахунки.

Раніше росіяни заявили про початок використання нової версії дрона-камікадзе "Ланцет" з системою визначення цілей на основі "штучного інтелекту".

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