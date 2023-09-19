Росія повинна виплатити Україні репарації за вторгнення під хибним приводом, заявив представник України в Міжнародному Суді ООН.

У вівторок Україна заявила в Міжнародному Суді ООН в Гаазі, що Росія виправдала ведення війни проти України, посилаючись на жахливу брехню про те, що вторгнення Москви було нібито спрямоване на припинення можливого геноциду. Про це пише Reuters.

"Міжнародне співтовариство прийняло Конвенцію про геноцид, щоб захистити. Росія посилається на Конвенцію про геноцид, щоб знищити", - заявив суддям представник України Антон Кориневич.

Він закликав Міжнародний суд ООН прийняти рішення про те, що він має юрисдикцію для повного розгляду справи, і в кінцевому підсумку винести рішення про те, що Росія повинна виплатити репарації за вторгнення під хибним приводом.

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"Чи може держава використовувати неправдиві звинувачення в геноциді як привід для руйнування міст, бомбардувань цивільного населення і депортації дітей з їхніх будинків? Коли Конвенція про геноцид так цинічно зневажається, чи безсилий цей суд? Відповідь на ці питання має бути "ні"", - сказав Кориневич.

Після слухань у вівторок Кориневич заявив журналістам, що відшкодування збитку є ключовим питанням для України в цій справі. Однак будь-які дискусії з приводу суми і реалізації "ми будемо розглядати далі", сказав він.

Справа про геноцид в Україні - слухання в Міжнародному Суді ООН

Як повідомляв УНІАН, раніше в понеділок, 18 вересня, Міжнародний суд ООН, розташований в Гаазі, відновив слухання у справі про геноцид в Україні. Україна судиться проти РФ через неправдиве трактування Конвенції про запобігання геноциду 1948 року, учасниками якої є обидві країни.

Представник Росії у своєму виступі в понеділок закликав Міжнародний Суд ООН відхилити цю справу, заявивши, що юридичні аргументи Києва "безнадійно помилкові". Він також відмовився визнавати заяви президента РФ Володимира Путіна від лютого 2022 року, секретаря Радбезу Дмитра Медведєва, глави МЗС Сергія Лаврова, послів Росії при ООН та ЄС про повномасштабне вторгнення в Україну для боротьби з нібито "геноцидом" на території Донецької та Луганської областей.

Україна передала цю справу до Міжнародного суду через кілька днів після російського вторгнення 24 лютого минулого року. Київ стверджує, що Росія зловживає міжнародним правом, заявляючи, що вторгнення було виправдане, щоб зупинити можливий геноцид на сході України.

Україна заявляє, що ризику геноциду не було з її боку на сході країни, де з 2014 року йде війна з російськими окупаційними силами.

Конвенція про запобігання геноциду визначає геноцид як злочини, вчинені "з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку".

Україна вже подолала одну перешкоду, оскільки суд ухвалив попереднє рішення у справі в березні 2022 року на її користь. На підставі цього суд зобов'язав Росію негайно припинити військові дії в Україні.

Росія ігнорує рішення Міжнародного суду про припинення військових дій, і суд немає можливості забезпечити виконання своїх рішень. Експерти кажуть, що повне рішення на користь України може відкрити шлях до виплати компенсацій.

Слухання, які триватимуть до 27 вересня, не будуть заглиблюватися в суть справи, а натомість зосереджуватимуться на юридичних аргументах щодо юрисдикції. Очікується, що суд винесе рішення, чи можна продовжити розгляд справи, протягом декількох місяців.

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