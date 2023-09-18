Геннадій Кузьмін зарахував Зеленського до "батьків нацизму в Україні".

Представник Російської Федерації в Міжнародному Суді ООН в Гаазі відмовився визнавати заяви президента РФ Володимира Путіна від лютого 2022 року. Йдеться про повномасштабне вторгнення в Україну для боротьби з нібито "геноцидом" на території Донецької та Луганської областей.

Україна наполягає на тому, що Москва зловживала Конвенцією про заборону геноциду, щоб вторгнутися в країну. В якості доказів привели ряд заяв президента Путіна, секретаря Радбезу Дмитра Медведєва, глави МЗС Сергія Лаврова, послів Росії при ООН та ЄС.

Представник РФ в суді Геннадій Кузьмін заперечує ці заяви. За його словами, Москва почала війну "за статтею 51 Статуту ООН з самозахисту, і це не має відношення до Конвенції про геноцид".

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"Україна говорить про те, що Росія використовувала слово "геноцид" для опису дій української влади. Але заяви не можуть бути порушенням", – цитує російського дипломата видання "Європейська правда".

При цьому Кузьмін озвучив наративи російської пропаганди про боротьбу України проти "народів Донбасу", а також розповідав про глибоко вкорінений "нацизм" серед українців.

"Нацисти в Україні походять від ОУН, пособника нацистів", – заявив представник РФ у Гаазі.

Крім того, вона назвав "трьох батьків українського нацизму" – Степан Бандера, Роман Шухевич, Андрій Мельник, а також зарахував до їх лав нинішнього президента України Володимира Зеленського.

"Зеленський назвав бригаду ЗСУ Едельвейс" на честь нацистського "Едельвейса", – не вгамовувався дипломат.

На підставі брехливих кремлівських наративів російська сторона вимагає відхилити українську скаргу як неприйнятну.

Варто зазначити, що Кузьмін забув про загони під назвою "Едельвейс" у складі ФСВП та Росгвардії. До 2018 року таку назву носили як мінімум два російські підрозділи:

загін спеціального призначення внутрішніх військ (що увійшов до складу Росгвардії), дислокований у Ставропольському краї. Перейменований на "Авангард" у 2018 році;

загін спеціального призначення УФСІН Росії у Республіці Алтай. Того ж 2018 року він відзначав 25-річчя.

Геноцид в Україні - останні новини

19 січня Європейський парламент підтримав резолюцію про трибунал для вищого керівництва Російської Федерації за злочини і агресію щодо українців.

26 січня ПАРЄ підтримала резолюцію для створення спецтрибуналу для вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за злочини проти України.

4 вересня глава спецкомісії ООН Ерік Месі заявив, що в ході розслідування геноциду українського народу він не побачив достатніх доказів провини Росії.

18 вересня Міжнародний суд ООН відновив слухання у справі про геноцид в Україні за позовом Києва.

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