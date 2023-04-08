КНР хоче просувати мир, однак і надалі є партнером РФ.

Китай продовжує підтримувати Росію на міжнародній арені. Однак, як заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, Пекін хоче всидіти на двох стільцях одночасно.

"Я вважаю, що Китай намагається одночасно займати дві сторони. Він хоче, щоб його сприймали як того, хто намагається просувати мир, і водночас він продовжує підтримувати Росію різними способами – риторично доводячи свої аргументи в міжнародних інституціях, просуваючи російську пропаганду. І, як ми говорили кілька тижнів тому, навіть розглядаючи можливість надання Росії летальної допомоги", - передає слова Ентоні Блінкена Euronews.

Зокрема Китай може впливати на дії Росії. Москва входить у все більшу залежність від Пекіна. КНР поступово стає більш потужним членом партнерства з РФ.

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"Я не хочу це перебільшувати, але вони мають певні важелі впливу. Росія все більше залежить від Китаю. Це молодший партнер у цих відносинах. Тож ми сподіваємося, що Китай буде використовувати той голос, який він має щодо Росії, та важелі впливу, щоб вона рухалася до справедливого і міцного миру", - додає Блінкен.

У той же час держсекретар США відзначив, що у мирному плані Китаю є доволі адекватні пункти, котрі підтримують західні країни. Однак якщо Пекін хоче миру, то він має дотримуватися усіх догм, а не обирати корисні для КНР.

"По-перше, деякі ідеї миру, які китайці виклали на стіл, є позитивними. Дійсно, вони відображають те, що багато з нас говорили протягом тривалого часу. Але насамперед слід зосередитися на такому елементі, як суверенітет. Китай має переконати Росію поважати суверенітет України та повернути територію, яку вона захопила силою із порушенням Статуту ООН, з порушенням суверенітету України", - зауважив американський чиновник.

Позиція Китаю щодо війни в Україні: актуальне

На початку квітня Китай проголосував проти продовження слідчої комісії ООН, котра працює над виявленнями злочинів Росії в Україні. Однак це не дало результату: резолюцію підтримали більшістю.

У Німеччині заявили, що Китай вважає Україну власністю Росії. У цьому випадку вони користуються прикладом Тайваню, котрий вважають своєю споконвічною територією.

У той же час президент Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність продовжити участь Пекіна у мирному врегулюванні війни в Україні. КНР буде відштовхуватися від власних інтересів.

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