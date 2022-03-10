Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) засуджує напад 9 березня на пологовий будинок у Маріуполі Донецької області.

Про це повідомила прес-служба фонду, інформує "Радіо Свобода".

"Я приголомшена інформацією про сьогоднішній напад на пологовий будинок у Маріуполі. За повідомленнями, через напад під завалами зруйнованих будівель опинилися маленькі діти та породіллі... Атаки на мирне населення та цивільну інфраструктуру - зокрема на лікарні, об’єкти водопостачання та школи - є за межами допустимого і мають негайно припинитися. ЮНІСЕФ повторює свій заклик щодо негайного припинення вогню і закликає дотримуватися зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом щодо захисту дітей, а також забезпечити гуманітарним організаціям можливість отримати безпечний та швидкий доступ до дітей, які потребують допомоги", - заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін М. Рассел.