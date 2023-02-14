Кремль готує своїх громадян воювати з шкільної лави.

Влада Росії зобов’язала закупити свої вітчизняні школи макети зброї. За повідомленням російських ЗМІ, серед цих аналогів повинні бути гранати Ф-1 і РГД-5, автомати Калашникова, стрілецькі тренажери, а також захисні костюми, дозиметри і міні-експрес-лабораторії радіаційно-хімічної розвідки. Їх російські школи повинні застосовувати на уроках ОБЖ.

Навчальні заклади отримали від Мінпросвіти обов’язковий список, котрий повинен бути в кожній школі. До цього переліку входять:

сейф для зброї;

міні-експрес-лабораторії радіаційно-хімічної розвідки;

дозиметр;

газоаналізатор кисню і токсичних газів;

захисний костюм;

імітатори поранень і уражень для тренажера-манекена;

макети гранат Ф-1 і РГД-5;

стрілецький тренажер;

макет автомата Калашникова;

магазин до автомата Калашникова з навчальними патронами і макет найпростішого укриття в розрізі.

У школах Санкт-Петербурга був проведений аудит закупівель, і в кількох навчальних закладах контролери не виявили належної кількості належного обладнання для кабінетів ОБЖ. Освітяни це повинні були зробити до кінця минулого року, згідно з наказом Мінпросвіти від вересня 2022-го. Через це на "озброєння шкіл найближчим часом" було додатково виділено із бюджету 23 мільйони рублів.

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Макети гранат та іншої зброї потрібні в тому числі і через введення нового предмету для учнів 10-х класів "початкова військова підготовка". Він включений до навчального плану ОБЖ.